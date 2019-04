Desallotgen un gratacel de Madrid per una falsa alarma a l'ambaixada australiana

La Policia Nacional ha desallotjat aquest migdia la Torre Espacio, un dels gratacels del passeig de la Castellana de Madrid, per un fals avís de bomba a l'ambaixada australiana. A la zona s'hi han traslladat dotacions dels bombers i sanitaris, però no hi ha ferits ni danys materials. La policia està investigant l'origen de la trucada que ha desencadenat l'operatiu.

ACTUALIZACIÓN TORRE ESPACIO:

Tras recibirse una amenaza de bomba, se activó el protocolo de seguridad. Finalmente se ha podido determinar que la amenaza era falsa



Se está procediendo al realojo del edificio. Todo vuelve a la normalidad. @policia investiga el origen de la llamada pic.twitter.com/pXBB8NnaLM — Policía Nacional (@policia) 16 d’abril de 2019

Segons diversos mitjans, l'avís de bomba es va registrar a la planta 24, on hi ha l'ambaixada australiana, que ha indicat en un tuit que tanca per avui.