Descobreixen com portar la immunoteràpia "a domicili" en un tipus de càncer de mama

La immunoteràpia és una de les estratègies més innovadores i esperançadores per combatre el càncer, però un dels seus reptes és aconseguir que el sistema immunitari ataqui només les cèl·lules tumorals i que sigui aplicable a més tumors. I s'estan fent passos en aquest sentit. Un estudi del VHIO ha demostrat l'eficàcia del fàrmac p95HER2-TCB, que s'encarrega de guiar les cèl·lules del sistema immunitari, els limfòcits, fins a les cèl·lules tumorals. I ho fa a través de la proteïna p95HER2, present exclusivament en cèl·lules tumorals. Aquesta estratègia serveix per combatre un tipus de càncer de mama HER2+ i és especialment significatiu, ja que són pacients que no responen a altres tractaments.

El treball, liderat per Joaquín Arribas, director del programa d'investigació preclínica Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i investigador d'ICREA, es publica aquest dijous a la revista 'Science Translational Medicine'.

"La immunoteràpia només funciona en un percentatge petit de pacients. En un percentatge elevat no hi ha aquesta resposta natural contra el tumor, i llavors s'han de generar estratègies de manera artificial. I això és el que hem fet: obligar les cèl·lules a reaccionar de manera segura contra el tumor i no contra el teixit sa", assegura Arribas. "Hem aconseguit portar un tractament d'immunoteràpia a domicili. Al sistema immunitari li faltava l'adreça exacta del tumor, i ara sap que ha de portar el limfòcit fins a les cèl·lules que expressen la proteïna p95HER2", afegeix aquest investigador del VHIO.

Les pacients amb càncer de mama HER2+ compten amb teràpies efectives que funcionen en un 70% dels pacients, però n'hi ha un 30% que no responen. "I en pacients metastàsics aquestes teràpies tampoc acostumen a funcionar. En aquests dos casos, les teràpies basades en el sistema immune són efectives", argumenta aquest investigador del VHIO. És especialment efectiu en càncers metastàsics. "Hem vist efectes de metàstasi en el cervell que són molt difícils de tractar en general", afegeix. De fet, la immunoteràpia està demostrant cada cop més eficàcia en el tractament de tumors metastàsics que desenvolupen resistència als tractaments, i els pacients es queden sense opcions terapèutiques. És per això que la teràpia autoimmune és tan esperançadora.

Medicina personalitzada

D'aquesta estratègia se'n beneficiaran aproximadament un 10% de les pacients de càncer de mama. Sembla poc, però aquest és el futur: medicina personalitzada. "No hi haurà solucions per a tots els tumor de mama, sinó que l'èxit serà trobar solucions efectives només per al 10% o el 15%", explica Joaquin Arribas.

Aquesta mateixa diana podrà ser utilitzada per desenvolupar altres tipus de tractaments antitumorals sense efectes secundaris. Hi ha evidències que es podria utilitzar en un 20% dels tumors d'estómac. "Són tumors que tenen mal pronòstic i hem detectat també aquesta proteïna específica, que ens permet dirigir el sistema immune contra les cèl·lules tumorals".

Arribas calcula que d'aquí un any ja es podrà començar amb els assajos clínics.