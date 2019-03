Destrossen la placa instal·lada davant la comissaria de Via Laietana en memòria de la repressió

La placa instal·lada davant de la comissaria de Via Laietana per denunciar les tortures que s'hi van viure ha estat destrossada només dos dies després de la seva col·locació. El distintiu va generar polèmica política després de les crítiques del grup municipal de Ca i del Sindicat Unificat de la Policia (SUP), que va demanar-ne la retirada en considerar que estigmatitzava els agents . Segons ha informat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, en un tuit, un grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. Pisarello assegura que restauraran la placa i investigaran els fets: "Inútil que intentin silenciar la memòria".

També l'alcaldessa Ada Colau ha lamentat l'atac i l'ha atribuït a un grup feixista. Assegura que la tornaran a col·locar "tants cops com calgui".

Haver https://t.co/f8UsPwPyem aquest faristol ha servit per a que es fessin públics els relats de centenars de víctimes de terribles tortures durant el franquisme.

Ara que un grup feixista l'ha atacat, encara amb més convicció i respecte el tornarem a posar. Tants cops com calgui

La mesura, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, va suposar confrontació política entre Ciutadans i Barcelona en Comú. La líder del grup de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, va tuitejar al seu compte personal que era "una placa ofensiva" per al cos policial. Els tinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens van respondre-li que entenien que li costés "criticar el franquisme" i que hauria de demanar "disculpes als centenars de veïns que van ser brutalment torturats en aquella comissaria".

La placa va ser col·locada dilluns en memòria de la repressió que es va patir en aquella comissaria durant el franquisme.