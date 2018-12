Detecten un brot de xarampió en cinc auxiliars de vol i un passatger

Cinc auxiliars de vol de Vueling i un passatger han sigut diagnosticats de xarampió, segons va explicar ahir a través de Twitter el cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, Toni Trilla. Tots els afectats van fer trajectes estatals i a la Unió Europea durant el mes de novembre i “no es descarta l’aparició de nous casos”. L’epidemiòleg ha explicat que tots estan bé i que no s’espera que calgui tornar a ingressar-los.

Fonts de Vueling han explicat a l’ACN que "han tractat els casos de xarampió aplicant els protocols en vigència i que han estat en constant contacte amb les autoritats sanitàries". L’aerolínia ha subratllat que “aquest any hi ha hagut un increment important d'aquesta malaltia a Europa i que aquest no és un tema que afecti específicament Vueling, ja que és un problema generalitzat".

A part d'aquestes cinc persones afectades, Trilla ha informat que dos vols més, procedents de Londres i de Frankfurt en direcció a Tel Aviv, també "han sigut advertits d'un possible contagi".

Mes xarampio i vols:

Els passagers de 2 vols recents de El-Al (de Londres i Frankfurt a Tel Aviv) han estat advertits d’un possible contagi de xarampio a bord.

Els virus tornen a casa per Nadal! @COMBarcelona @hospitalclinic @UniBarcelona @LaVanguardia @tv3cat pic.twitter.com/PWVEBIUxQP — Antoni Trilla (@ToniTrilla) 24 de desembre de 2018

L’Agència de Salut Pública està fent seguiments per aquest brot. El xarampió és una malaltia molt contagiosa que afecta especialment els infants.