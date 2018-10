Detecten una plaga de rates en una escola pública de Barcelona

L'Escola Carlit de Barcelona ha començat el curs amb una plaga de rates. Els mestres van detectar els rosegadors al setembre, coincidint amb el retorn a les aules, i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha fet una intervenció per matar-los, segons va informar la Cadena SER. Fonts de l'ASPB han afegit que l'actuació es troba en la fase final i des de finals de setembre no s'ha tornat a notificar la presència de rates al centre públic. Des del Consorci d'Educació de Barcelona han explicat que les rates provenien d'un solar del costat de l'Escola Carlit, on es fan obres d'un altre equipament municipal.

Fonts del Consorci han explicat que s'ha fet un pla de xoc higiènic, de manera preventiva, a alguns espais del centre, com la cuina, els lavabos i els desaigües. També s'han posat en pràctica diverses mesures, com trampes i tapar forats, per dificultar l'accés a les rates. Des del Consorci d'Educació han remarcat que no s'ha produït cap presència dels animals amb els alumnes, malgrat que han reconegut que, també preventivament, els nens esmorzen a les classes per no deixar restes de menjar al pati. Segons l'ASPB, tot i que es parla de plaga de rates, només s'han vist alguns rosegadors a la zona del pati i de magatzem del centre.

Algunes famílies han mostrat la seva preocupació per la situació i han alertat que la cuina no s'ha fet servir durant més d'una setmana, cosa que ha provocat que se substitueixi el servei per càtering. Tot i això, des del Consorci han assegurat que l'afectació a la cuina no s'havia d'allargar més d'una setmana. Les famílies han apuntat que les obres que es fan al costat de l'Escola Carlit es van posar en marxa al juny i han retret que no s'hagin acabat abans de començar el curs, tenint en compte que la plaga al centre s'ha atribuït a la proximitat de les obres.

L'ASPB ha recordat que cada any es reben més de 1.500 comunicacions a Barcelona per la presència de rosegadors en edificis i espais públics. També han afegit que es continuaran fent visites a l'Escola Carlit fins que se certifiqui que ha desaparegut l'activitat de les rates.