Detingut un home per deixar morir la seva dona, que estava malalta

Una dona de 57 anys va ingressar divendres a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en un estat de deteriorament molt greu. La dona, que va morir poques hores després, tenia llagues a tot el cos perquè s'havia estat un període llarg sense moure's del llit. Els Mossos d'Esquadra han detingut el seu home, de 63 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un homicidi per no haver actuat mentre la seva parella estava malalta i en una situació de falta d'atenció. També estan pendents dels resultats de l'autòpsia per aclarir què li va provocar la mort i investiguen quant temps portava estirada –amb la hipòtesi que es tracti de setmanes–.

Qui va alertar del dèbil estat de salut de la dona va ser el metge de capçalera divendres mateix. Després de l'avís, efectius dels bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a l'habitatge de la dona, a Manresa, des d'on la van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Quan va ser al centre sanitari, els metges van detectar que la pacient havia estat desatesa i van comunicar-ho als Mossos. La dona tenia obesitat mòrbida i se sospita que també patia una depressió greu que hauria provocat que s'abandonés, en un estat de deixadesa important. Segons la investigació policial, no estava afectada per cap incapacitat motriu que li impedís moure's.

Tot i que la dona tenia parella, no consta que el seu marit hagués notificat la seva situació, encara que ella hagués rebutjat ser assistida. Per això els Mossos han considerat que hi ha una omissió d'atenció per part de l'home, de manera que li atribueixen un homicidi per no haver evitat la mort de la dona. La policia el va detenir dilluns com a responsable de la desatenció de la víctima i demà dimecres passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.