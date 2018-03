Detingut a Barcelona un matrimoni per portar una noia des de Nigèria i explotar-la sexualment

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir el 20 de març un matrimoni nigerià per un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'home, de 56 anys, i la dona, de 39, havien captat a la seva víctima a Nigèria, on li havien ofert treballar en feines de neteja a l'Estat espanyol. Ella va acceptar i va ser traslladada a Barcelona en un vehicle des de Nigèria a Líbia i d'aquest país fins a Itàlia en pastera.

Durant tot el trajecte fins a Barcelona, la víctima va haver de lluitar i defensar-se per tal de no ser víctima d'agressions sexuals. La noia va arribar a una estació d'autobusos de la capital catalana i allà la va recollir un home que la va portar al seu pis situat al districte de Nou Barris, on li van assignar una habitació. El segon dia després d'arribar a Barcelona va rebre una trucada d'una dona nigeriana, que era parella de l'home que havia conegut el dia anterior, que li va dir que passarien a recollir-la per anar a treballar sense especificar-li de què.

Una altra dona va recollir la víctima i la va traslladar a la Rambla. Li va dir que havia d'exercicir la prostitució i li va ensenyar com ho havia de fer. Durant una setmana la noia es va negar a fer-ho, però li van dir que ho havia de fer per pagar el viatge fins a Barcelona, que costava uns 25.000 euros. Si no es prostituïa i pagava el deute l'amenaçaven en matar-la o fer mal a algun familiar. Finalment, la dona va accedir a prostituir-se i entregava els diners que guanyava al matrimoni.

L'alliberament

A finals de l'any passat els investigadors del Grup de Tràfic d'Essers Humans de la DIC de Barcelona i del Grup de Tràfic d'Essers Humans de la Guàrdia Urbana del districte de Ciutat Vella van tenir coneixement que un matrimoni d'origen nigerià explotava sexualment una noia de la mateixa nacionalitat a la ciutat de Barcelona.

Amb tota aquesta informació els agents dels dos cossos policials van dur a terme un dispositiu al districte de Nou Barris de Barcelona el 20 de març que va permetre detenir el matrimoni, que vivia en el primer pis on havia viscut la víctima. La dona era la que amenaçava a la noia i gestionava els diners que guanyava.

Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona el dia 21 de març i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a la dona i llibertat amb càrrecs per a l'home. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.