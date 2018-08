Detinguts dos conductors drogats que van causar sinistres mortals

Dos ciclistes veïns de Riudoms van morir ahir atropellats per un vehicle. El conductor que va envestir-los, a la T-310 a Montbrió del Camp, va donar positiu en el test de drogues i els Mossos d’Esquadra van detenir-lo pels delictes d’homicidi per imprudència i conducció sota els efectes de substàncies estupefaents. El jove -un conductor novell- hauria envaït el sentit contrari mentre circulava per la via i hauria causat la mort dels ciclistes, dos homes d’uns 60 anys, segons va informar l’ACN.

En un altre sinistre viari aquest cap de setmana, els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor d’un vehicle que va provocar un accident amb una víctima mortal mentre circulava sota els efectes de l’alcohol i les drogues. En aquest cas, a més, l’home va fugir a tota velocitat després del sinistre, segons van explicar testimonis dels fets als agents.

L’accident va passar dissabte a la C-32 a Argentona, el Maresme. El detingut hauria fet un canvi de carril imprudent mentre circulava i va fer caure una motocicleta on anaven dues persones. La passatgera va morir i el conductor va ser traslladat a l’hospital en estat crític. Per la descripció dels testimonis, els Mossos van poder identificar el vehicle de l’home que havia provocat l’accident i que havia marxat del lloc dels fets.

Els testimonis de l’accident també van explicar als Mossos que minuts abans el cotxe circulava de manera temerària i anava fent constants canvis de carril per avançar els vehicles que el precedien. A partir de la identificació del vehicle escapolit, la policia va anar al domicili del titular a la localitat de Sant Adrià de Besòs. Allí van trobar el conductor, de 46 anys, que va reconèixer els fets i que va ser detingut acusat dels delictes de conducció temerària, homicidi per imprudència i lesions per imprudència greu.