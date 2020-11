Dinamarca sacrificarà fins a 17 milions de visons per no posar en perill la futura vacuna del covid-19

"El virus mutat al visó pot representar un perill per a l'efectivitat d'una futura vacuna". Així de contundent es va mostrar aquest dimecres la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, durant la compareixença de premsa per anunciar que s'hauria de sacrificar tota la població de visons del país, entre 15 i 17 milions, a causa del coronavirus. Les autoritats sanitàries daneses han detectat que una mutació del covid-19 ha passat dels animals als humans i que debilita la capacitat del cos humà de produir anticossos, cosa que podria reduir l'eficàcia de les futures vacunes. Fins al moment, la mutació s'ha registrat en cinc granges i ha afectat dotze persones.

Per evitar que es propagui el virus mutat, el govern de Dinamarca anunciarà aquest dijous restriccions de circulació al nord del país -on es troben la majoria de granges de visons- i obligarà a tancar els bars i restaurants; segons ha informat a Reuters l'alcalde de Vesthimmerland, Per Bach Laursen.

El país nòrdic, el principal productor mundial de pell d'aquests animals, intenta des del principi de l'estiu aturar la propagació del virus a les granges de visons. Fins ara s'havien sacrificat tots els animals contagiats, però el govern ha decidit endurir les mesures al detectar una mutació del covid-19 que hauria passat dels visons als humans.

"Continuar amb la cria d'aquests visons suposaria un risc molt elevat per a la salut pública, tant a Dinamarca com a l'estranger", va advertir el responsable de l'Autoritat de Control de Malalties Infeccioses, Kåre Mølbak, que també va exposar que el virus mutat "no respon als anticossos com el virus normal". "Els anticossos sempre tenen efecte, però no de manera tan eficaç", va subratllar.

Mutacions a la proteïna espiga

El ministre de Salut, Magnus Heunicke, va afegir que les investigacions havien demostrat que la mutació "pot afectar els actuals projectes per a una vacuna contra el covid-19", segons va alertar l'Institut Estatal del Sèrum (SSI) -l'autoritat danesa que tracta les malalties infeccioses-. En el seu informe, l'organisme afirma que la nova soca té mutacions en l'anomenada proteïna espiga, que és una part del virus que envaeix i infecta cèl·lules sanes.

"Existeix el risc que les vacunes dirigides a la proteïna espiga no proporcionin una protecció òptima contra els nous virus que es produeixen al visó", va aclarir el minstre de Salut. Heunicke també va recalcar que, al nord del país, on hi ha una gran quantitat de granges, la meitat dels 783 positius s'havien infectat d'una soca procedent de visons.

"Per evitar que la mutació afecti, hipotèticament, les futures vacunes, el govern danès ha optat per sacrificar tots els animals. Com diu la dita: mort el gos, morta la ràbia", ha aclarit el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, que aposta per esperar a tenir més dades de les proves que han realitzat les autoritats daneses i de la mutació que han detectat.

Precisament, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat aquest dijous, a través de twitter, que estan en contacte amb les autoritats del país per investigar els contagis i els canvis genètics del virus que s'han notificat a Dinamarca.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 5, 2020

El sacrifici dels animals suposarà un cop dur per a l'economia de Dinamarca: segons càlculs del govern, podria costar més de 800 milions de dòlars a l'estat. El país és el principal exportador mundial de pell de visó i té més d'un miler de granges que donen feina a unes 6.000 persones.

A més de l'estat danès, també als Països Baixos i a Espanya s'han hagut de sacrificar visons contagiats durant la pandèmia. Al juliol, el govern de l'Aragó va ordenar el sacrifici de més de 92.000 exemplars d'una explotació de Terol quan s'hi van detectar alguns positius de coronavirus.