Dispositiu policial contra el 'top manta' a plaça Catalunya

Agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estan desenvolupant un dispositiu policial contra el 'top manta' aquest dimarts a la tarda a l'estació de Rodalies i metro de la plaça Catalunya. Els agents continuen fent guàrdia a la zona de l'intercanviador, entre les sortides de ronda Universitat i ronda Sant Pere, i a la sortida de la Rambla.

Cap a les quatre de la tarda, deu furgonetes de Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat els manters que ocupaven la zona de vianants al voltant de la plaça Catalunya i els vestíbuls de l'estació subterrània. Els venedors ambulants han marxat i no ho hi ha hagut cap incident. Molts s'han refugiat a les andanes de les línies 1 i 3 del metro. A partir d'aquell moment els agents han establert una guàrdia als accessos de l'estació per evitar que s'hi instal·lessin els manters, com acostumen a fer. A mitja tarda la majoria d'agents ja havien marxat, tot i que alguns continuen vigilant.

540x306 Cotxes i furgones del dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana, a Ronda Universitat. / Cèlia Atset Cotxes i furgones del dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana, a Ronda Universitat. / Cèlia Atset

Segons fonts municipals, el dispositiu està dirigit per la Guàrdia Urbana i té el suport dels Mossos. Les mateixes fonts atribueixen la presència policial a un operatiu habitual.

Tot i això, des de fa unes setmanes tots els interlocutors implicats en la seguretat de l'estació de la plaça Catalunya preparen un altre dispositiu per posar fi a aquesta situació. Els interlocutors són la Guàrdia Urbana, els Mossos, TMB i Renfe, que són els que tenen les competències per actuar en aquest espai. Es treballa amb la idea d'habilitar un dispositiu –que no sigui de caràcter puntual, sinó que es pugui mantenir durant un període de temps– per evitar que els manters ocupin l'estació de plaça Catalunya.