Diversos membres de la Manada, increpats i vetats a la piscina municipal de Palomares del Río

Dissabte passat diversos joves de la Manada van acudir a la piscina municipal de Palomares del Río i els usuaris, en reconèixer-los, van començar a increpar-los fins a forçar-ne la sortida.

Ho ha explicat aquest matí l'ajuntament de la ciutat sevillana, que s'ha mostrat contundent en el seu rebuig al grup d'homes: "Des d'aquest equip de govern no permetrem que persones que han sigut declarades no grates pel ple d'aquest ajuntament vinguin al nostre municipi a fer servir els nostres espais públics per provocar alarma social".

Després de l'incident, ha explicat l'Ajuntament, un operari del recinte municipal els va acompanyar a una altra zona aïllada dels usuaris i annexa al poliesportiu perquè hi passessin la tarda fins que tanqués la piscina. L'alcaldessa accidental de l'Ajuntament, Juana Caballero (IU), també s'ha mostrat crítica amb aquesta actitud: "Tampoc permetrem que un operari municipal utilitzi les dependències municipals per a ús personal i dels seus familiars i/o amics". Per això ha explicat que se li ha obert un expedient informatiu per depurar les responsabilitats que "aquesta persona pugui tenir respecte a l'ús indegut d'unes instal·lacions públiques en benefici d'uns violadors".

Els nois estan en llibertat condicional mentre es revisen els recursos contra la sentència de l'Audiència de Navarra, que els va condemnar a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual amb superioritat contra una jove durant els Sanfermines del 2016.