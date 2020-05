Dones sense llar desateses perquè Barcelona no permet obrir un local

Unes dutxes, un servei de roba i bugaderia i una cuina que des de fa dos mesos i mig ningú fa servir. Són al local de Lola No Estás Sola, una entitat que atén dones sense llar a Nou Barris. L'espai és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, que el va cedir. Però des del 13 de març el consistori no permet obrir-lo, com ha fet amb els altres locals d'entitats del districte, pel coronavirus. "Demanem que se'ns reconegui com un equipament de primera necessitat", reclama la tècnica de Lola No Estás Sola, Clara Naya. Abans del confinament, l'associació tenia contacte amb una quarantena de dones sense llar, una desena de les quals dormen al carrer. Al local cada dia hi acostumaven a passar entre 12 i 15 dones. Les últimes setmanes no han pogut rebre-les ni atendre-les allà: el contacte ha passat a ser telefònic, però no ha sigut possible amb totes.

De la desena de dones sense sostre –que dormen al carrer–, només han pogut parlar amb tres. "Alguna s'ha apropat al local i ens ha deixat notes a la bústia per preguntar-nos quan obriríem", explica Naya, que exigeix "la necessitat" de tenir aquest espai. També exposa que van fer les gestions perquè una d'elles pogués anar a l'equipament exclusiu per a dones sense llar que ha obert l'Ajuntament pel covid-19, però no hi havia lloc. L'espai té unes 70 places i Naya recorda que de les 1.200 persones que viuen al carrer a Barcelona, un 11% són dones: "Es deixa gent fora". La tècnica de l'entitat alerta que les dones que dormen al carrer amb qui han mantingut el contacte, "ho han passat molt malament". A través del telèfon han intentat fer suport emocional, psicològic, de salut mental i addiccions.

"La voluntat és que pugui obrir com més aviat millor quan les mesures de protecció ho facin possible", respon el consistori preguntat per aquesta situació. Sense que hi hagi cap data concreta, Naya admet que l'Ajuntament els ha ofert que una empresa vagi a desinfectar el local –estan en una llista d'espera– abans de poder tornar a utilitzar les dutxes, la cuina i els altres serveis. D'entrada, l'únic que s'hi podria fer seria rebre visites de les dones que atenen amb cites prèvies. Naya remarca que hauran d'assumir el cost dels equips de protecció individual (EPI) i que no tenen uns recursos econòmics estables perquè funcionen amb subvencions. El consistori assegura que treballa "per garantir la protecció necessària dels professionals i les persones usuàries", i que dels 76 espais de proximitat del districte, aquest és un equipament que es considera "prioritari".

Nous casos

Naya lamenta que en els últims dos mesos i mig han tingut propostes de donacions de menjar que no han pogut rebre perquè la cuina estava tancada. També recorda que tant la trentena de dones que atenen que tenen un lloc on dormir –perquè viuen en recursos municipals, habitacions de relloguer o infrahabitatges– com aquelles que no, majoritàriament preferien no anar a les dutxes que l'Ajuntament ha muntat per la crisi del coronavirus perquè són mixtes. Per acabar, l'entitat ja ha tingut constància de nous casos, com una dona que busca una llar perquè pateix violència a casa amb un maltractador o una dona que es queda sense habitació perquè fa dos mesos que no pot pagar. "A veure què ens trobem quan puguem obrir", pronostica Naya.

El consistori reconeix que l'associació és "molt activa" i que "comparteix la preocupació per un col·lectiu molt vulnerable, com és el de les dones sense llar". Tot i això, defensa que, davant la crisi del covid-19, s'ha obert per primera vegada un espai per atendre dones sense llar i un d'específic per a les que tenen addiccions o consumeixen.