Busquen un desaparegut a Mallorca i dos al País Valencià pel temporal

El balanç del temporal Gloria ha deixat fins ara cinc morts i tres desapareguts. Els serveis d'emergències busquen un home que va desaparèixer aquest dilluns a Mallorca mentre feia barranquisme. L'excursionista era amb dos companys al torrent de na Mora, entre Sóller i Fornalutx, on les condicions meteorològiques van allunyar-lo del grup. La Guàrdia Civil i els Bombers de Mallorca han reactivat aquest dimarts les tasques de recerca, que no han donat resultats. Els altres dos desapareguts són al País Valencià. A Castelló, els serveis dels bombers busquen un home que va sortir de casa a peu per dirigir-se a una finca pròxima per veure l'estat del seu bestiar. Així mateix, els bussejadors de la Guàrdia Civil han trobat aquesta tarda en una zona inundable d'Alacant el cotxe d'un home desaparegut però no l'han localitzat a ell.

Pel que fa a les cinc víctimes mortals, tres han sigut al País Valencià. Un dels casos ha sigut el d'un veí de Moixent d'uns seixanta anys que s'ha trobat tombat a terra sobre la neu i ha mort a pocs metres de casa seva amb signes d'hipotèrmia. També s'ha localitzat el cadàver d'una dona de 54 anys que dormia al carrer en un parc de Gandia, que hauria mort per hipotèrmia. Els serveis municipals han trobat la dona quan feien una ronda per comprovar el seu estat de salut. Fonts municipals han explicat que la dona dormia al parc juntament amb el seu marit des de feia temps i que havien rebutjat acudir a les dependències socials. La duresa del temporal Gloria va fer que diumenge a la tarda els serveis socials insistissin en endur-se'ls tots dos a un centre mentre durava el mal temps, tot i que davant la negativa de la parella els van deixar menjar i mantes.

L'última víctima del País Valencià ha sigut la d'un home que hauria mort en una zona pròxima a un centre comercial de Carcaixent. La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver i de confirmar-se que la víctima ha mort a causa del fred, aquesta seria seria la cinquena víctima mortal de la borrasca 'Gloria'. Segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press, el cos sense vida és el d'un home de nacionalitat ucraïnesa de 55 anys. Mentre s'investiguen les causes de la defunció, i pel fet que el cos ha aparegut sense símptomes de violència, per ara es creu que hauria mort a causa de les condicions climàtiques.

Les dues altres morts són un home de 63 anys trobat sense vida a Àvila per les ferides ocasionades al caure-li una teula al cap a causa del fort vent. Així mateix, un home de 44 anys va ser envestit per un vehicle a Astúries mentre posava les cadenes al cotxe. Un accident que es va produir en una zona de muntanya.

Una recerca al Besòs acaba en falsa alarma

En paral·lel, diversos efectius de Salvament Marítim, els Mossos d'Esquadra i els Bombers van fer aquest dilluns una recerca a la desembocadura del riu Besòs per comprovar si un home havia caigut a l'aigua en aquesta zona. La recerca es va posar en marxa després de rebre l'avís d'un testimoni que havia alertat que havia vist com un home queia a la desembocadura i desapareixia. Un cop els equips van repassar aquesta àrea, van descartar que hi hagués cap desaparegut. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va confirmar que es tractava d'una "falsa alarma".