Dos possibles tornados, vent i fortes pluges a Catalunya

El canvi de temps que ens havien de portar els Reis es va endarrerir un dia, i va ser diumenge quan es va fer notar amb més ganes. La jornada es va llevar amb un bon gruix de calamarsa als carrers d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i amb la formació de nuclis de tempesta cap a la Costa Brava i les comarques gironines. Una d’aquestes tronades va generar un possible tornado entre Cistella i Terrades (Alt Empordà), on va causar danys importants. Va afectar una superfície d’entre 15 i 20 quilòmetres de llargada i d’entre 100 i 300 metres d’amplada. El sostre del centre cívic de Cistella, que pesa més de 1.000 quilograms, va volar uns 30metres. A Terrades, en el tancament d’aquesta edició encara hi havia 168 veïns sense subministrament elèctric. Tot i que els tornados són molt poc freqüents a l’hivern a Catalunya, se’n va produir un altre que va afectar punts del Vallespir i els Aspres, a la Catalunya del Nord. Els municipis més afectats van ser Forques i Morellàs, on més de 300 abonats es van quedar sense llum i un centenar de teulades van quedar danyades.

Les ràfegues de vent també van causar destrosses en diferents granges i en alguns terrats de Cardona (Bages), i els Bombers de la Generalitat van atendre una quarantena de serveis arreu de Catalunya entre les 10 i les 14 h. Ahir a la matinada van fer una cinquantena de sortides, també per les inclemències del temps.

La tempesta va sorprendre Cistella i Terrades quan encara era fosc, i això va impedir l’obtenció de fotografies del possible tornado. Tot i que és la hipòtesi més probable segons els experts, per determinar-ho serà imprescindible que els tècnics facin treball de camp.

315x588 Què diferencia un tornado d'un esclafit? Què diferencia un tornado d'un esclafit?

Un tornado és una columna d’aire que gira violentament sobre ella mateixa, amb un fort moviment rotatori que va des de la base del núvol fins a la superfície. Un esclafit, en canvi, és un corrent sobtat d’aire descendent que es produeix a la part central d’un núvol de tempesta. La columna d’aire impacta bruscament amb la superfície i s’estén en diverses direccions causant desperfectes. El seu rastre al terreny genera una trajectòria rectilínia i deixa arbres trencats disposats i alineats en un mateix sentit.

Pluja i neu molt benvinguda

Tot i les incidències, cal ressaltar els beneficis d’aquest episodi tenint en compte el context de sequera que pateix Catalunya. El nord-est del país, el Pirineu i alguns sectors pròxims al litoral i el prelitoral han sigut els més afavorits. Des de l’inici de l’episodi fins ahir al vespre cal destacar els 114litres per metre quadrat acumulats a l’estació del Meteocat d’Alins-Salòria, els 93 a la d’Horta de Sant Joan, els 90 a la de la Vall de Boí (2.500 m), els 51 a Sant Pau de Segúries, els 47 a Guardiola de Berguedà i els 42 a Banyoles.

La nevada ha sigut molt important a cotes mitjanes i altes. Fins a les 17 h d’ahir s’havien acumulat 74 cm de neu nova al llac Redon, 53 a Ulldeter, 39 a la cota 2.500 d’Espot, 30 a Certascan, 22 a la cota 2.300 del Port del Comte i 21 a Núria.

L’episodi ja és història, però avui no acabarà de fer net i, a partir de la tarda, es preveu que torni a nevar al Pirineu i a ploure al Rosselló i en punts del nord-est de Catalunya.