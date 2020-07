Dutxes i menjar calent per als sensellar: la 'nova normalitat' a l'església de Santa Anna

La parròquia de Santa Anna de Barcelona es reinventa per atendre els més afectats per la crisi social del covid-19: "els últims dels últims", en paraules de la monja teresiana Maria Victòria Molins. Després d'haver repartit unes 16.500 bosses de menjar durant el confinament, l'església ha inaugurat aquest dimecres un menjador social per a un centenar de persones sense llar i un espai amb dutxes i servei de bugaderia. Unes novetats que ja fa mesos que preparaven amb vista de l'emergència social que preveien després dels pitjors dies de la pandèmia. "En aquests moments hi ha persones que pateixen molt", constata ara el capellà Peio Sánchez.

Les llargues cues davant de Santa Anna per rebre aliments han estat els últims mesos un reflex de la vulnerabilitat creixent arran de la crisi sanitària, una situació de la qual aquest dimarts van alertar les principals entitats d'atenció social al Parlament juntament amb el síndic de greuges. Persones sense sostre, però també víctimes dels ERTO o treballadors de l'economia submergida que es van quedar sense feina, es beneficiaven cada dia dels com a mínim 250 paquets d'aliments que es donaven cada dia a les portes de l'església.

A partir d'ara seran cent persones especialment vulnerables les que ompliran cada migdia en tres torns les taules instal·lades al claustre de la parròquia, on se servirà menjar calent. Els beneficiaris també rebran un paquet amb menjar per sopar. L'objectiu un cop passat el confinament és atendre les necessitats "més urgents", explica Adrià Padrosa, educador social i coordinador de voluntaris a l'església, i afegeix que per això es limitaran els àpats a un grup de persones prèviament seleccionades, majoritàriament sensellar. La resta d'usuaris que fins ara feien cua a l'exterior, unes 150 persones que no viuen el carrer i poden cuinar, han estat derivades a Càritas, on també se'ls repartirà aliments –directament i a través de targetes moneder– en un punt de distribució a la Barceloneta.

651x366 L'esglesia Santa Anna. Voluntaria repartint els apats del nou servei de menjador social. / CÈLIA ATSET L'esglesia Santa Anna. Voluntaria repartint els apats del nou servei de menjador social. / CÈLIA ATSET

Les noves instal·lacions, fruit d'una campanya de donacions, incorporen una cambra frigorífica i una cuina on es pot mantenir la temperatura dels àpats, cuinats gratuïtament pel restaurant Monvínic. "Hem assistit a la generositat de molta gent", ha admès Sánchez en l'estrena de la nova etapa, durant la qual també es buscarà resoldre les necessitats d'higiene personal dels usuaris. Les dutxes són una de les principals novetats de l'església, que també ha incorporat una rentadora industrial i un espai de guarda-roba. "Transformar la Barcelona orientada al turisme en una ciutat acollidora o cuidadora passa per accions com la que s'ha fet a la parròquia", ha afirmat Anna Altemir, arquitecta al darrere de l'ampliació de Santa Anna.

Padrosa deixa clar que el servei al claustre vol anar més enllà d'un menjador social i convertir-se en la "taula de casa" dels usuaris. En aquest sentit, i malgrat els protocols de seguretat per evitar contagis, explica que es treballarà per teixir "vincles" i acompanyar les persones que dinin cada dia al recinte. Per a molts és més del que podien desitjar: "Algunes persones s'han posat a plorar quan els hem dit que podrien menjar calent", afirma Padrosa.