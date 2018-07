Ecologistes acusen Colau de voler vendre energia "negra" com a verda

Només dos dies després que es posés en marxa la nova comercialitzadora municipal de llum, Barcelona Energia, trenta entitats ecologistes i veïnals han firmat un manifest aquest dimarts en què qualifiquen d'"enganyifa" el fet que "l'electricitat negra es disfressi de verda".

Es refereixen a la qualificació d'energia renovable per part de l'Ajuntament d'Ada Colau quan es refereix a la que generen incineradores com la de Tersa, que serà la principal proveïdora d'energia que faran servir els edificis municipals, que des del diumenge no depenen de les grans companyies elèctriques.

"Ningú s'havia atrevit a dir que l'energia d'una incineradora és energia verda", ha dit a l'ARA Jordi Bigues, del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), un dels col·lectius que signen el manifest, on també hi ha Ecologistes en Acció i la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (FAVB), entre d'altres.

Segons el mateix Bigues, l'Ajuntament es va posar en contacte amb CEPA dilluns per mantenir una reunió, però ells han imposat com a condició que es comprometin prèviament a no comercialitzar aquest tipus d'energia qualificant-la com a renovable.

Segons el comunicat, qualificar de verda l'energia que genera la incineradora de residus és una "enganyifa" i va en contra del programa electoral amb el qual Barcelona en Comú va arribar al govern, en el qual el grup liderat per Colau proposava "adoptar una estratègia de Residu Zero". "Això és el contrari, perquè com més residus es generin més electricitat hi haurà", ha dit Bigues, que ha recordat els furans i dioxines cancerígenes que genera la incineradora del Besòs. Airenet, entitat contrària a la planta de Tersa al Besòs, també signa el manifest i és una de les convocants de la manifestació que es farà aquest dijous contra els sorolls, l'incivisme i la contaminació entorn del Fòrum.