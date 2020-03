Educació ofereix formació per internet per a alumnes i professorat

Davant la perspectiva que el confinament es pugui allargar fins després de Setmana Santa, el departament d’Educació ha activat el pla d’acció Centres Educatius en Línia per promoure l’aprenentatge en línia en totes les etapes escolars, mentre les classes romanguin suspeses. Així, la conselleria posa a disposició dels centres i el professorat un conjunt d’eines per "donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat", segons han apuntat en un comunicat.

El pla d’acció consta de tres línies. D’una banda, el departament vol impulsar l’aprenentatge en línia amb el portal Eix, que incorpora eines per compartir recursos, fer seguiment de l’alumnat, fomentar el treball col·laboratiu i també inclou la possibilitat de fer videoconferències. Algunes escoles i instituts ja l’utilitzen, i la conselleria facilitarà aquest programari, de manera esglaonada, als centres que no el tinguin.

D’altra banda, Educació "reforçarà la comunicació dels centres amb la comunitat educativa" a través del portal Nodes, que permet crear grups interns de treball en xarxa, publicar notícies i informacions o enviar notificacions a través d’un canal de Telegram. Segons el departament, actualment hi ha 2.000 centres que en formen part.

Finalment, la tercera línia és un pla intensiu de formació del professorat des del portal Odissea, on els docents podran trobar noves línies formatives vinculades a l’aprenentatge en línia. Segons dades de la conselleria, en les primeres 24 hores després d’anunciar aquesta nova oferta es van registrar més de 4.700 sol·licituds de docents.

Pel que fa a la formació professional, el departament reconeix que "l’aprenentatge en els tallers i aules tècniques és difícilment substituïble" per formació en línia, però posa a disposició de l’alumnat de cicles de FP un seguit de recursos formatius i d’anglès a la web de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Així mateix, proposa als centres treballar al voltant d’activitats com, per exemple, aprendre a fer un currículum, crear aplicacions o fer propostes de vídeos.