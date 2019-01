Entitats de defensa de l'habitatge denuncien l'augment dels desnonaments sense avís a Barcelona

Unes 200 entitats han denunciat aquest dimarts davant la Ciutat de la Justícia que s'estan estenent els desnonaments oberts, és a dir, sense data ni hora avisades. Una pràctica que la PAH Barcelona assegura que ha proliferat sobretot a Barcelona i que incompleix la llei d'enjudiciament civil. L'entitat defensa que aquesta llei fixa la necessitat d'establir sempre la data de l'execució del llançament però que, en molts casos, no s'està notificant a les famílies i que, per tant, se'ls vulnera el dret fonamental a la tutela efectiva, així com el dret a la inviolabilitat del domicili.

La Plataforma Prou Desnonaments Oberts, de la qual formen part unes 200 entitats –entre elles la PAH–, retreu als òrgans judicials aquest canvi de pràctica que, asseguren, pretén desmobilitzar la ciutadania organitzada per aturar els desnonaments. L'Ajuntament de Barcelona calcula que l'any 2017 es van tirar endavant com a mínim sis desnonaments oberts, i que el 2018 la xifra es va multiplicar per vuit: es van executar 47 desnonaments. "L'any passat ja van començar a experimentar, i des que va començar el 2019 les entitats ja tenim constància de 15 desnonaments oberts a Barcelona i Badalona", puntualitza la portaveu de la PAH, Lucía Delgado.

En aquest sentit, la PAH es queixa que Barcelona s'hagi convertit en un escenari de prova. Comptabilitzen entre 10 i 12 desnonaments cada dia, deixant al marge els que s'executen per ocupació del pis, i diuen que els desnonaments oberts s'han estès sobretot a Barcelona. Apunten que això és deu al potent teixit associatiu barceloní per aturar desnonaments. "És un atac frontal a la mobilització veïnal: volen desactivar-nos, però no els deixarem que ho facin", ha afegit Delgado.

Les entitats de defensa de l'habitatge demanen l'aturada d'aquesta pràctica perquè "genera patiment i angoixa a les famílies vulnerables". La Plataforma Prou Desnonaments Oberts ha recollit aquest dimarts davant la Ciutat de la Justícia signatures i queixes per exigir a la jutgessa degana Mercè Caso explicacions sobre l'increment dels desnonaments oberts a Barcelona. De fet, la plataforma ha demanat una reunió amb Caso per demanar que es facin públiques les dades històriques i actuals de totes les sentències de desnonaments que s'hagin executat amb data i hora obertes.

Delgado denuncia que les comitives judicials accedeixin i es posicionin a favor de les entitats bancàries i els fons d'inversió i que els òrgans judicials utilitzin la llei de manera fraudulosa. A més, ha retret que no s'estigui fent arribar la informació de les famílies vulnerables que encaren un desnonament a serveis socials de l'Ajuntament: "Els serveis socials podrien activar-se si els òrgans judicials els notifiquessin, però com no ho fan, s'ha de treballar d'urgència".