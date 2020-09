El govern espanyol canviarà la normativa perquè els pares de nens confinats puguin demanar-se la baixa

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha obert la porta aquest divendres a Palma a treballar perquè els pares dels nens confinats una vegada comenci el curs puguin estar de baixa, malgrat no hagin donat positiu de coronavirus. "Necessitem un canvi normatiu, però primer cal escoltar els agents socials. A principis de setmana hi haurà diàleg social per abordar-ho", ha indicat just després de la reunió de la comissió tripartita per tractar l'allargament dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

"Des del començament de la pandèmia, la incapacitat temporal es va estendre a totes les situacions en les quals un treballador havia de ser confinat, també per contacte estret", ha comentat Escrivá, que també ha subratllat que, arrel de l'apertura de les escoles, "està clar que, si un nen es contagia i ha d'anar a casa, al pare que hagi de quedar a casa se li estengui la incapacitat temporal". Segons el ministre, "el problema a dilucidar són els nens que han estat contactes estrets d'altres nens". Aquest és precisament el supòsit que requerirà un canvi normatiu.

D'altra banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntat que, malgrat que aquest tema ha sortit en la mesa de diàleg social d'aquest divendres, "no era el moment" de tractar-ho. "Hem quedat per comentar-ho. El que volem és que ens contin les coses, perquè no pot ser que un ministre digui una cosa i un altre ministre, una altra cosa", ha dit.

La mesura, però, va per llarg

L'assumpte ha generat controvèrsia dins del govern coalició aquesta setmana, a les portes de l'inici de curs. La ministra portaveu, María Jesús Montero (PSOE), va descartar dimarts que els pares de menors en quarantena preventiva per un positiu a la casse però que no haguessin donat positiu tinguessin dret a una baixa retributiva. Però un dia després el vicepresident segon, Pablo Iglesias (Unides Podem), va desmentir-la i va mantenir que s'estava estudiant una solució.

Avui Escrivá ha volgut sortir de dubtes i ha ratificat la seva versió la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, estretament vinculada al PSOE. Després de la reunió de la conferència de presidents, en què el president de la Generalitat, Quim Torra, justament ha demanat que la baixa inclogui aquests casos i també hi hagi una prestació per als autònoms, Darias ha assenyalat que "s'està estudiant" i que requerirà "algun canvi normatiu". Però ha donat a entendre que la mesura no serà imminent i que va per llarg.