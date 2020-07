Espanya i Portugal reobren les fronteres tres mesos i mig després

Tres mesos i mig després, la lliure circulació per tota la península Ibèrica torna a ser una realitat. Espanya i Portugal han reobert aquest dimecres les fronteres. Lisboa va decidir mantenir les restriccions més enllà de la fi de l'estat d'alarma a l'Estat, que va vèncer el 21 de juny. Posada d'exemple dins de la Unió Europea per l'escassa incidència inicial de casos de coronavirus gràcies a àmplies mesures de prevenció, la gestió del primer ministre portuguès, António Costa, passa ara mateix per un moment complicat. Els casos han augmentat de forma exponencial als afores de Lisboa i s'han hagut de tornar a confinar un total de 19 districtes del nord de l'àrea metropolitana, on hi resideixen fins a 900.000 persones. Amb tot, a la resta de Portugal avui s'avança en l'última etapa del desconfinament maldant per intentar reobrir-se al turisme exterior. Lisboa ha patit un revés d'última hora després que el Regne Unit l'hagi exclòs del llistat de països segurs on viatjar. Portugal i Anglaterra tenen una de les aliances més antigues del món i el turisme britànic és un dels motors econòmics del sud del país, l'Algarve.

La desescalada va generar un petit xoc diplomàtic entre Madrid i Lisboa per l'anunci anticipat de la ministra de Turisme, Reyes Maroto, de la reobertura de frontereres terrestres amb França i Portugal el 21 de juny. El ministre d'Exteriors portuguès va expressar el seu malestar i al final es va acordar que es mantindria tancada fins a l'1 de juliol. A efectes pràctics, però, no hi ha hagut grans controls des de la fi de l'estat d'alarma. Un cotxe amb matrícula portuguesa podia entrar al país lusità sense cap mena de control més que registrar la placa en un bloc de notes amb llapis a través de la frontera extremenya al seu pas per Badajoz i Elvas, on aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i Costa han escenificat l'entesa amb un acte institucional presidit per Felip VI i el president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Crits en contra del rei

L'acte continua a la ciutat emmurallada d'Elvas, ja a la part portuguesa. La primera part, en territori espanyol, l'han protagonitzat un grup de manifestants que des de sota de la muralla de Badajoz, que Felip VI ha mostrat a Costa i Rebelo de Sousa, han reclamat la fi de la monarquia amb crits de " España, mañana, será republicana" i de "Visca la República!" Altres membres del públic han replicat amb " España, unida, jamás será vencida". Cap dels presidents ni cap d'estat ha ofert intervencions públiques.

Retard en l'obertura de fronteres fora de la UE

A partir d'avui també es permet l'entrada a la UE a un total de 14 països, a l'espera de si la Xina també accepta l'arribada d'europeus. El Consell Europeu va ratificar ahir a última hora la llista de països, que s'anirà actualitzant cada quinze dies. Avui, però, no arribaran encara vols directes de Canadà o el Japó, a tall d'exemple, ja que Espanya ha de garantir que es permeti també el viatge de ciutadans espanyols a aquesta països. La reobertura serà, com a molt d'hora, demà dijous, divendres o bé ja la setmana que ve, segons fonts d'Exteriors.