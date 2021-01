Espanya rebrà 30 milions de dosis de la nova compra europea de la vacuna Pfizer

La Unió Europea és proveeix de vacunes contra el coronavirus i, de retruc, Espanya, que participa de les compres conjuntes que centralitza Brussel·les. Aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat l'ampliació del contracte amb Pfizer/BioNTech per adquirir 300 milions de dosis més de la seva vacuna i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha especificat que a l'Estat n'hi pertoquen un 10%. Per tant, aproximadament uns 30 milions de dosis.

El total de vacunes de Pfizer/BioNTech que haurà d'adquirir la UE al llarg del 2021 s'enfila, així, als 600 milions. Uns 75 milions d'aquesta nova compra estaran disponibles a partir del segon trimestre de l'any. La resta es rebran durant el tercer i el quart trimestre d'aquest mateix 2021. Amb tots els contractes signats fins ara per la Comissió, els ciutadans de la UE compten amb 2.300 milions de dosis. "No només per a la Unió Europea, sinó també per als nostres veïns", ha destacat Von der Leyen.

La de Pfizer/BioNTech és la vacuna que de moment s'està administrant arreu de l'Estat, a un ritme superior aquests últims dies que el que es va registrar al principi, amb alguns problemes logístics. Del total de 743.925 dosis repartides a les comunitats autònomes, aquest dijous se n'havien posat 207.323, gairebé un 28%. Illa ha reiterat en roda de premsa aquest matí que s'aconseguirà la "velocitat de creuer" en la vacunació i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que es perfila com a possible substituta d'Illa al ministeri quan abandoni el càrrec per fer campanya pel PSC a les eleccions, ha subratllat la necessitat d'aconseguir que el nombre de vacunacions sigui superior al de contagis.

Per assolir-ho, la clau és que la logística funcioni, perquè la disponibilitat de vacunes sembla assegurada. A l'arribada regular de dosis Pfizer/BioNTech –unes 350.000 setmanals, de moment–, la setmana vinent s'hi afegiran les de Moderna, autoritzada dimecres per l'Agència Europea del Medicament i la Comissió Europea. Aquest dijous Illa ja va explicar que a mitjans de febrer se n'hauran adquirit unes 600.000 dosis que també s'aniran repartint equitativament a les comunitats.