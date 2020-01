L'Estat confia en haver abonat al maig la majoria dels ajuts per refer els desperfectes del temporal

Més de 10.000 incidències que requeriran una inversió de 71 milions d'euros per solucionar-se. Aquest és el balanç que ha fet el govern de Pedro Sánchez aquest dimarts del temporal Gloria, que s'ha saldat amb 13 víctimes mortals i quatre desapareguts. La portaveu de l'executiu socialista, María Jesús Montero, ha informat que el Consorci de Compensació d'Assegurances confia en abonar a partir del pròxim 4 de febrer, i en un termini màxim de quatre mesos, el 85% dels ajuts econòmics previstos per refer els desperfectes de la borrasca. És a dir, que sobre el paper i de cara al mes de maig l'executiu espanyol haurà concedit uns 60 milions d'euros.

Amb tot, l'Estat ha admès que els danys estimats són només provisionals i que, a l'espera de conèixer una valoració més exhaustiva, ja es mouen "perquè els afectats puguin rebre els imports previstos per la llei en un temps raonable", tant per danys personals i materials com en termes d'ajuts fiscals i laborals. El govern estatal ha posat en marxa una comissió interministerial per "intentar agilitzar la concessió d'ajuts" als afectats, segons informen fonts de la Moncloa.

Amb la mirada posada en la identificació del cadàver que va aparèixer dilluns a Eivissa –que podria tractar-se d'un dels desapareguts durant el temporal i, per tant, faria que aquesta borrasca fos la més mortal d'aquest segle a l'Estat–, les administracions ja quantifiquen els múltiples danys materials que s'han produït, especialment a la zona del Mediterrani.

A Catalunya, per exemple, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, calculava en almenys 30 milions d'euros la reparació d'infraestructures com ara ports, carreteres i transport públic, així com l'arranjament del litoral català. El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació valora en 11 milions d'euros l'afectació del temporal Gloria al conjunt del territori català, concretament al delta de l'Ebre, la zona del Baix Ter i l'horta de la llera de la Tordera, mentre que el d'Educació quantifica que els més de 400 centres educatius del país perjudicats per les intenses pluges i les fortes ratxes de vent necessitaran uns 10 milions d'euros per arreglar els desperfectes.