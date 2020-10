Estrasburg condemna Espanya per l'ús "desproporcionat" de la força policial en una protesta contra les retallades

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per l'ús desproporcionat de la força policial contra una manifestant en una protesta per la crisi econòmica el 2014. En concret, l'alt tribunal europeu amb seu a Estrasburg ha dictaminat aquest dimarts que l'estat espanyol va vulnerar el seu dret de protesta perquè els cops de porra que va rebre –i que la van deixar "incapacitada"– en una manifestació a Valladolid el 2014 van ser desproporcionats.

El TEDH assegura que l'ús de la força no estava justificat perquè la protesta va ser "pacífica" i l'afectada, que tenia 47 anys en el moment dels fets, no va cometre cap delicte. Espanya haurà de pagar 248 euros com a compensació.

Segons recull la sentència, un cop acabada la manifestació, un grup de 50 o 60 persones van continuar protestant i es van aturar en un restaurant "on habitualment alguns polítics solen dinar", amb una pancarta on es llegia "aturem la criminalització de la protesta social", que la denunciant sostenia entre altres persones. La policia va intervenir per dissoldre la protesta i un agent la va colpejar a la boca, la cara i el braç amb la porra. La dona va haver de ser enguixada i es va passar dos mesos de baixa.

La dona va demandar el ministeri de l'Interior per les lesions i l'Audiència Nacional va dictaminar el 2019 una compensació de 10.000 euros. El Tribunal Constitucional no va admetre el recurs. Els agents van demandar tres manifestants que també van ser exonerats pels jutges, al considerar que havien estat violentament reprimits sens avís previ, tot i que no havien tallat el transit ni s'havien enfrontat a la policia.



Els jutges d'Estrasburg han dictaminat que "les autoritats públiques han de mostrar un cert grau de tolerància cap a les manifestacions espontànies que són pacífiques" i han conclòs que Espanya no ha acreditat motius que justifiquin la dispersió violenta de la protesta.