Agafar un avió per fer un examen a la universitat després de tres mesos de classes online

La Clàudia –prefereix fer servir un nom fictici– estudia 3r d'economia a la Universitat de Barcelona i ha seguit les classes del primer semestre des de casa, a Eivissa, però ja està mirant vols d'avió per venir a Barcelona a fer els exàmens, que seran presencials perquè així ho ha decidit la seva universitat. Tot i haver implantat la docència virtual durant el primer semestre a causa de la pandèmia, la majoria d'universitats han decidit fer exàmens presencials, i ahir ja es van veure aglomeracions en algunes facultats catalanes. "Em sembla una temeritat", afirma la Clàudia a l'ARA.

La docència virtual li ha capgirat tots els plans que tenia: tot i no haver pogut treballar durant l'estiu perquè tant el sector serveis com de restauració a l'illa estaven aturats, ha seguit pagant el pis d'estudiants a Barcelona davant la incertesa de no saber si haurà de tornar-hi més endavant; s'ha adaptat a les classes online malgrat que a nivell tècnic "deixaven molt a desitjar"; ha canviat la tranquil·litat de la biblioteca per estudiar a casa i ha vist com empitjorava el seu rendiment acadèmic. "La càrrega lectiva s'ha vist incrementada. No és el mateix anar a classe presencial i després tenir unes horetes de desconnexió quan tornes a casa a dinar. El temari no s'ha adaptat a aquesta situació", afirma.

Ara que s'acosten els exàmens –ella els comença el dia 18–, espera que la universitat doni una "resposta contundent" i els permeti fer online. Tot i això, avisa que massa sovint es fan "mals plantejaments" dels exàmens virtuals. "Es parteix de la premissa que els estudiants copiem i els professors acaben posant formats injustos, com ara preguntes llargues per respondre, test amb un temps molt limitat o una penalització pels errors més elevada que si fossin presencials", afirma.

Per ara la UB manté els exàmens presencials, tot i que el futur rector, Joan Guàrdia, que pren possessió el dia 12, ha assegurat que "estudien fórmules" per garantir la salut dels estudiants.

Rebem la preocupació dels estudiants per fer #examenssegurs i compartim la necessitat prioritària de garantir la salut de tothom. Estudiem fórmules per aplicar un cop prenguem possessió #UniBarcelona #UB #LideratgeUB

— Joan Guàrdia Olmos (@joanguardia) January 7, 2021



De fet, diverses associacions estudiantils estan pressionant les universitats i el Govern perquè rectifiquin i dissenyin proves virtuals, en la línia del model docent que han aplicat durant tot el primer semestre. Entitats com l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), la FNEC o Fem-la Pública UB, Crida per la UAB i Bloc Estudiantil UPF han afirmat que mantenir els exàmens presencials no és "coherent" amb les classes virtuals i han reclamat que les proves "es dissenyin amb altres intencions que no només prevenir la còpia i el frau". El Govern, però, no té previst canviar el protocol, que estableix que la docència és telemàtica amb excepció de les pràctiques i dels exàmens. "Les universitats faran exàmens presencials amb les mesures conegudes: grups tan reduïts com sigui possible, zones amb ventilació, distàncies, màscares. Ens consta que així ho van preparant les universitats”, va dir la consellera de Salut, Alba Vergés.

El debat de l'avaluació

Per als estudiants, això no té sentit. Així ho han denunciat quatre alumnes de segon d'un grau de la branca de la salut a la Universitat Autònoma de Barcelona, que prefereixen no donar els seus noms. "Si els professors han pogut adaptar la matèria per donar-la online també haurien de poder adaptar els exàmens", afirmen en un escrit que han enviat a l'ARA, en què també avisen que si a finals del curs passat es van poder fer exàmens online, aquest cop també s'hauria de poder garantir i no haver d'ajuntar en una mateixa aula "tanta gent, durant tantes hores, de punts diferents de la Península i menys després de les festes de Nadal".

Aquestes estudiants toquen una de les claus de volta del problema: "Si la seva gran preocupació és que no copiem, ja seria el moment de canviar el sistema", afirmen. Fins i tot la UOC, que és una universitat online, convoca els seus estudiants per fer proves presencials habitualment, atès que hi ha poques garanties que els alumnes no copiïn si fan els exàmens des de casa. Elles proposen aprofitar la docència virtual com a palanca de canvi i potenciar "la cooperació, el raonament i l'enginy" dels alumnes i no tant "la memòria".

"Ja va sent hora que canviï el sistema d'avaluació de molts graus universitaris, sembla que només se'ns demani una nota i no tots els coneixements que hi podria haver darrere. Això fa que un grau que ens podria semblar molt interessant i al qual podríem veure molt futur, no faci més que crear-nos angoixa, estrès i nervis, i això fa que acabem plantejant-nos constantment si realment hi volem seguir", avisen.