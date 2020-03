Un mort, 19 ferits i un desaparegut en una explosió en una empresa química a la Verneda

L'explosió en una empresa química del polígon industrial de Montsolís, a la Verneda, a la frontera entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, ha deixat un mort, 19 ferits lleus i un possible desaparegut. Segons ha informat la direcció general de Protecció Civil, arran de l'explosió s'ha activat en fase d'emergència el Plaseqcat d'emergències químiques. El Bombers hi han desplaçat 11 dotacions i el SEM vuit.

El cap de la unitat de suport tècnic dels Bombers de Barcelona, Antoni Cabeza, ha explicat que els treballadors estaven fent "unes proves de pressió" en un dipòsit, quan aquest "no ha suportat la pressió" i ha explotat. L'ona expansiva ha afectat tant el dipòsit com la nau on s'ha produït la deflagració, i diversos elements de construcció "han sortit projectats" i han afectat també l'entorn de l'empresa. Un d'aquests impactes ha anat a parar a una nau pròxima i ha matat un treballador. Altres impactes han afectat la mateixa empresa i han provocat, entre altres, un "vessament important" en un dels dipòsits.

Segons fonts municipals, l'explosió ha tingut lloc a la Via Trajana, 50. Es tracta de les instal·lacions de l'empresa química Proquibasa. L'empresa, anomenada així per les sigles de Productos Químicos Barcelona SA, té més de cent anys d'història al mercat químic, després de la compra l'any 1982 de diverses empreses fundades el segle XIX que es dedicaven a la producció d'alcohol, productes químics i dissolvents (Undisa, Alcoholes Antich i Alcoholes Montplet). Des de fa uns anys, Proquibasa s'ha enfocat molt al mercat de l'alimentació, la farmàcia i la cosmètica. Les propietàries són les germanes Monfort Socías. El 2018 van tenir uns ingressos de més de 53 milions d'euros i uns beneficis de 150.000 euros, segons el Registre Mercantil.

Just davant la fàbrica hi ha el Tanatori de Mascotes de Barcelona, que a aquella hora estava tancat. Tot i així, a dins hi havia la Marta, una treballadora. "He sentit una forta explosió, diria que han estat dues de molt seguides, i han començat a caure pedres a la teulada", explica. La seva reacció inicial ha estat protegir-se sota una taula de ferro i això l'ha protegit: "Des de sota la taula veia com anaven caient trossos de sostre i runa". Poc després s'han començat a sentir sirenes d'ambulàncies i d'unitats de Protecció Civil.

A pocs metres de l'explosió hi ha l'escola de cuina Culinary Institute of Barcelona. "Estàvem xerrant davant la porta de l'escola i hem vist una pedra de la mida d'un contenidor que queia davant nostre i s'esmicolava", ha explicat l'Alba, alumna del centre.

"La meva taula ha sigut aixafada per una pedra enorme que ha caigut foradant el sostre. Després, part del terra de la planta de la meva oficina s'ha ensorrat quan jo estava a l'escola. Per sort no m'ha agafat, però un veí de l'empresa a l'altre costat de la paret ha mort perquè li ha caigut a sobre", explica el Lluís, que treballa a IET, una empresa propera a Proquibasa. El Lluís explica que les pedres queien "com meteorits", malgrat que un "núvol de fum" li ha impedit veure gairebé res. "Sort que molts estaven dinant, si no hauria sigut pitjor", diu. Diversos testimonis expliquen que han vist "volar pedres de fins a dues tones" que han arribat a 200 metres de l'empresa de l'explosió.

El Xavi Garcia, de 80 anys d'edat, té un petit trau al cap. "No és res", rebaixa. "Estava dinant al restaurant del davant i de sobte han començat a ploure pedrots enormes i ens hem amagat sota les taules", explica. Ho diu mostrant un cargol gran, una peça que "volava com metralla" i el guardarà com a record. "Encara seguiré donant guerra algun temps més", afirma.

L'Antonio treballa a una empresa de manipulació de cartrons molt propera a l'explosió: "Hem sentit un brrrum molt fort, ha marxat la llum i després ha caigut el sostre", explica alleugerit perquè no els ha passat res. L'Andreu, client de la seva empresa que estava a la porta explica que ha vist volar pedres i "un contenidor", del qual s'ha apartat perquè anava directe cap a la seva furgoneta, diu, mentre mostra vídeos i imatges de cotxes aixafats per les pedres que volaven per l'explosió