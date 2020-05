FGC contractarà el 100% d'energia solar el 2021

Les energies renovables guanyen pes en l'estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que va reduir un 72% els gasos d'efecte hivernacle derivats de la seva activitat l'any passat. La companyia va accelerar la compra d'energia certificada, un segell que garanteix la procedència d'una font verda, i va aconseguir que el 100% de l'electricitat que consumeix sigui d'origen renovable. El pròxim pas és aconseguir que l'energia solar sigui la font predominant: aquest 2020 ja suposarà el 25% de tot el consum contractat i el compromís és que l'any que ve el 100% de l'energia procedeixi de plantes solars. "És el recurs natural pel qual volem apostar de manera més clara", subratlla el president de FGC, Ricard Font.

Comprar energia certificada ha estat la clau per reduir l'empremta de carboni i no ha suposat un gran encariment: "Si la despesa energètica cada any puja uns 14 o 15 milions d'euros, vol dir que hem pagat uns 60.000 euros més per l'energia certificada", explica Font. En termes d'emissions de GEH, l'empresa pública ha passat de més de 60.500 tones de CO 2 emeses (tCO2eq) a poc més de 17.000 tCO2eq l'any passat.

L'objectiu és arribar a la neutralitat d'emissions completa el 2030, tot i que cinc anys abans, el 2025, Font ja confia estar molt a prop d'arribar-hi. "Només hi ha dos àmbits que no permeten pensar en el zero emissions el 2025: els trens de la Pobla, que són dièsel i no hi ha una alternativa clara ara mateix, i les màquines de trepitjar neu", detalla. Pel que fa al primer front, els trens de la Pobla no tenen línies que permetin electrificar-los i l'alternativa de l'hidrogen, segons Font, "encara està en una fase molt experimental". Amb les màquines per trepitjar neu ja s'ha fet un assaig aquest any amb aparells híbrids, però encara no 100% d'energies netes.

Plans d'expansió sense canvis

La crisi del coronavirus no ha obligat, de moment, a modificar els calendaris de FGC per ampliar l'oferta de trens ja a partir de l'any que ve a les línies del Vallès, com està previst. L'increment ha de permetre passar de 89 milions de validacions anuals a superar els 150 milions. A banda, Font assegura que també es mantenen els plans d'expansió amb la futura L8, que ha d'unir les línies del Vallès amb les del Llobregat-Anoia i també el tren llançadora fins al Prat.

Sobre els efectes que la pandèmia actual pot tenir sobre el transport públic, Font reconeix que hi ha incògnites que dependran sobretot "dels criteris i les instruccions de les autoritats sanitàries" –que de moment ja han dictat com a obligatori l'ús de mascaretes per a tots els passatgers–, així com dels canvis que aquesta crisi pugui portar a l'hora de flexibilitzar les hores punta tradicionals de la mobilitat. "La situació dependrà molt de si l'hora punta es flexibilitza perquè les entrades i sortides de la feina són diferents, de quan reprenen l'activitat les escoles o universitats o de fins quan es pot allargar el teletreball", apunta el responsable de FGC.