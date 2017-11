La Federació de Persones Sordes comença l'aturada dels seus serveis perquè no ha rebut la subvenció de la Generalitat

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) ha començat aquest dilluns l'aturada dels seus serveis, que durarà dues setmanes, perquè encara no ha rebut els 500.000 euros de subvenció de la Generalitat que li corresponien aquest any. Tal com va avançar l'ARA, fa quatre mesos que els 25 treballadors de l'entitat no cobren, i per això la Fesoca ha posat en marxa aquesta primera mesura de protesta. Des d'aquest dilluns i fins al diumenge de la setmana vinent l'entitat fa una aturada que afecta el 40% dels seus serveis, segons ha informat CCOO.

El sindicat ha donat suport a la protesta de la Fesoca, que aquest dimarts presentarà una carta al departament de Treball, Afers Socials i Famílies per demanar que es posi solució a la seva situació. L'entitat reclamarà al departament que faci efectiu el pagament de la subvenció d'aquest any. CCOO ha recordat que la Fesoca es manté econòmicament en un 80% gràcies a diverses subvencions de la Generalitat, dels ministeris d'Ocupació i Sanitat, de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona. El 20% restant depèn d'aportacions privades. Tot i això, la subvenció més important és la del departament de Treball, que encara no s'ha assignat.

La Fesoca ha destacat que la situació s'ha vist agreujada per la intervenció dels comptes per part de l'Estat. De fet, la intervenció econòmica de l'Estat ha abocat a l'abisme el tercer sector, ja que diverses entitats temen no cobrar subvencions endarrerides. Fa una setmana, el president de la Federació de Persones Sordes, Antonio Martínez, reconeixia que l'ofec actual pot acabar en acomiadaments o, fins i tot, en el pitjor dels escenaris, en un tancament de l'entitat. La Fesoca és una federació amb 30 associacions afiliades que ofereix serveis a les 28.000 persones sordes que hi ha a Catalunya. Els serveis van des de la interpretació i la intermediació laboral fins a l'atenció social, a les dones, a la tercera edat i a col·lectius en risc d'exclusió que, pel fet de ser sords, arrosseguen una doble discriminació.