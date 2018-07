260x366 Feligresos de la parròquia de Coma-ruga reclamen al mossèn que retiri un llaç groc de l’altar Feligresos de la parròquia de Coma-ruga reclamen al mossèn que retiri un llaç groc de l’altar

Un grup de feligresos de la parròquia de Sant Ramon Nonat de Coma-ruga, al terme municipal del Vendrell, han reclamat al mossèn que retiri un llaç groc col·locat en un ciri de l’altar. A través d’un missatge difós per les xarxes socials, apunten que “són molts” els catalans “no separatistes” que acudeixen a les pregàries d’aquesta església i recorden que molts provenen de diferents punts de l’estat espanyol i no entenen el català. “I mai ens hem queixat”, afegeixen, i acusen el capellà d’haver “profanat” l’església per haver posat el llaç groc. “Vostè ha creuat totes les línies vermelles. Retiri’l si vol seguir comptant amb nosaltres”, li etziben els feligresos, mentre insten altres ciutadans molestos a formalitzar una queixa a l’arquebisbat de Tarragona.