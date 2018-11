Fill de l'últim alcalde franquista de Rubí, atleta i tirador "mediocre": qui és el detingut per voler matar Sánchez?

Manuel Murillo Sánchez està empresonat a Brians des del 21 de setembre per presumptament voler matar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fill de l'últim alcalde franquista de Rubí, Murillo era fins ara un reconegut atleta en aquesta ciutat del Vallès Occidental i soci del club de tir Precisió Terrassa. Va dir en un xat de WhatsApp que volia matar Sánchez just quan el govern del PSOE va començar els tràmits per exhumar el cadàver de Franco, que és al Valle de los Caídos.

De fet, Murillo és fill de Manuel Murillo Iglesias, l'alcalde franquista de Rubí que va exercir el càrrec del 1962 al 1977. El seu pare va rebre diversos reconeixements i distincions durant la dictadura, com la creu de Caballeros de la Orden de Cisneros de San Jorge, o la medalla de primera classe al mèrit sindical, entre d'altres.

El detingut, en canvi, no estava implicat en la política local ni de Rubí ni de Terrassa, la ciutat on vivia. A la comarca era conegut per la seva faceta d'atleta d'ultrafons, un esport que va començar practicant "a través de les curses populars quan ja havia superat els 30 anys", segons recull la seva entrada a l'Enciclopèdia. Va ser membre de la Unió Atlètica Rubí i va ser campió d'Espanya de 100 km quatre vegades (del 1993 al 1996). De fet, ha acabat fins a 43 curses d'aquesta distància, i també ha competit en cites internacionals com dos campionats d'Europa i sis edicions de la Copa del Món. També va rebre en dues ocasions (el 1994 i el 1996) el premi a millor esportista rubinenc.

Després es va dedicar a ser vigilant de seguretat, encara que només fent feines puntuals i mai amb grans empreses. Murillo era també soci del club de tir Precisió Terrassa des de fa "vuit o deu anys". Segons ha explicat el president del club, Manuel Moreno, era un "tirador mediocre, de quarta categoria" i que, per tant, "és impossible que fos un franctirador" perquè, a més, feia servir armes d'aire comprimit.

Moreno ha dit que no sap com ha pogut aconseguir tot l'arsenal d'armes que Murillo guardava a casa i que desconeix quina ideologia política tenia perquè al club intenten "mantenir la política al marge".

El president del club de tir és qui de moment ha donat més detalls sobre la personalitat de Murillo. "Venia un cop a la setmana, sempre portava el seu gos i practicava a la galeria". Malgrat que era "molt xerraire", Moreno ha dit que també era una persona "tancada". "No hi tenia una relació com amb la resta de socis, no tenia un cercle d'amistats", ha afirmat.