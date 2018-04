Fins a 10 denúncies per intentar frenar la multiconsulta que vol celebrar Colau

La multiconsulta que vol celebrar el govern d'Ada Colau durant el mes de maig ha tocat os. Una de les qüestions sobre les quals els ciutadans volen pronunciar-se és la "gestió pública i democràtica de l'aigua". Recuperar la gestió pública d'aquest recurs bàsic és voluntat del govern de Colau i també de moltes entitats de la ciutat, com Aigua és Vida o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Però la possible municipalització de l'aigua també té enemics. L'empresa Agbar ha presentat directament o indirectament una bateria de recursos per impedir la consulta popular. En total hi ha 10 recursos, entre penals, administratius i contenciosos i, d'aquests, quatre estan impulsats per l'empresa que actualment gestiona el servei d'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o per altres associacions vinculades al grup. A més, s'han registrat també fins a cinc sol·licituds per revisar els expedients de la multiconsulta, tres de les quals, per persones vinculades a Agbar. La tinenta d'alcaldia Gala Pin va criticar que "la multinacional Agbar ha iniciat una ofensiva judicial, un atac a la sobirania i a l'autonomia municipal, un atac a la institució". Pin va recordar que aquest dimarts es vota en sessió plenària les preguntes de la multiconsulta i va demanar a la resta de grups que "donin suport" i ajudin així a "denunciar multinacionals com Agbar que posen en qüestió la democràcia municipal".

Una de les entitats més actives a l'hora de denunciar és la Cambra de Concessionaris i Empreses vinculades al Sector Públic en l'Àmbit de les Infraestructures, els Equipaments i els Serveis Públics (CCIES). Darrere d'aquest nom hi ha una associació d'empreses concessionàries que treballen amb l'administració pública. Una és Suez, l'empresa propietària d'Agbar. CCIES ha presentat dos recursos contenciosos administratius. Un és contra l'acord del plenari que el dia 6 d'octubre va permetre aprovar el reglament de participació ciutadana. El reglament, que es va discutir durant un any i vuit mesos amb partits i entitats, es va aprovar amb els vots de BCNComú, PSC, ERC, dos de la CUP i el del regidor no adscrit. Hi va haver un vot en contra de la CUP (com a protesta pel paper de l'Ajuntament durant l'1-O) i les abstencions de PDECat, PP i Ciutadans.

L'altre recurs del CCIES és, directament, contra l'admissió de la iniciativa ciutadana per promoure la consulta popular 'Remunicipalitzem Barcelona'. També han denunciat la multiconsulta l'empresa mixta Aigües de Barcelona, de la qual Agbar és el principal accionista i Sociedad General de Aguas és la matriu del grup. Aquests dos recursos administratius són en contra de la decisió d'haver admès a tràmit la consulta sobre la municipalització de l'aigua.

Altres causes

El govern d'Ada Colau també haurà d'afrontar una denúncia penal de l'Associació per a la Transparència i la Democràcia (ATCD) per un presumpte delicte de revelació de secrets, per la cessió de les dades del padró municipal. La mateixa entitat ha presentat també un recurs administratiu. També hi ha un recurs de la delegació del Govern i un altre de l'associació Advocats Catalans per la Constitució. Finalment, encara n'hi ha dos més que afecten la contractació de la consulta. Un és contra el contracte de vot electrònic i l'ha presentat ATCD, una vegada més, mentre que l'altra prové d'una de les empreses que van concursar per oferir el seu servei i que va acabar perdent (3CS Cambios Estratégicos).

La tinenta d'alcaldia Gala Pin defensa que, tret d'aquesta última denúncia, tramitada per un tema de contractació, "la resta el que estan fent és qüestionar la capacitat que té l'Ajuntament per fer consultes". "Ens estan dient que no tenim legitimitat per organitzar-les", va afegir Pin.

Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona van donar validesa al reglament aprovat en sessió plenària el 6 d'octubre i han estudiat tots aquests recursos que s'han presentat. Segons l'informe intern, al qual ha tingut accés l'ARA, "la consulta reuneix tots els requisits establerts". Els serveis jurídics, en el seu informe, recorden que les consultes estan avalades per la Carta Municipal de Barcelona.

Debat al ple

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest dimarts un ple per votar les preguntes de la multiconsulta. Els partits encara no han fet públic el sentit del seu vot, però sí que han mostrat la seva preocupació davant la pluja de denúncies. "Els partits estan a favor de donar la veu a la ciutadania però quan ho fan i posen en risc els interessos d'una empresa ja no hi estan tant a favor", denuncia Pin. Les dues preguntes proposades per la ciutadania que es debatran demà al ple necessiten una majoria simple per ser aprovades.



L’altra pregunta que es plantejarà als barcelonins, si s’aprova la multiconsulta, és el canvi de nom per a la plaça d’Antonio López, a la Via Laietana. La proposta que hi ha sobre la taula és que la nova denominació sigui "plaça Idrissa Diallo", en record al noi que va morir al Centre d’Internament de la Zona Franca l’any 2012. Els impulsors d’aquesta consulta han aconseguit recollir 15.312 signatures. La consulta per municipalitzar l’aigua compta amb 23.206 firmes. Segons el reglament, calen més de 15.000 signatures per organitzar una consulta.