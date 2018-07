Foment afirma que el 2017 va ser "un altre any perdut" en inversions d’infraestructures a Catalunya

El 2017 va ser un altre "any perdut" en l'avanç de les infraestructures a Catalunya, segons ha denunciat aquest dilluns Foment del Treball. Després de cinc anys d'inversió pública sota mínims, l'entitat reclama un pacte d'Estat per revertir la situació que inclogui, entre altres, qüestions com el disseny d'un model de pagament per ús a tot l'Estat tant a les autopistes -la concessió de les quals vencerà aviat- com a les autovies.

"El 2017 ha estat novament caracteritzat per la falta de polítiques potents d'infraestructures tant a nivell de la Generalitat com de l'Estat", han denunciat el president de la comissió d'Infraestructures i Equipaments de la patronal catalana, Joaquim Llansó, i el secretari de la comissió i director d'Economia, Fiscalitat i Infraestructures, Salvador Guillermo.

Així, han denunciat que el pes de la inversió sobre el total de la despesa pública a Espanya ha passat del 12% de 2007 al 4,9%, menys de la meitat, el 2017, de manera que els pressupostos destinats a infraestructures estan en "mínims històrics". Guillermo ha alertat que entre el 2009 i el 2016 el gruix d'ajust de la despesa pública ha recaigut sobre la inversió en infraestructures, i ha afegit: "Podem entendre que durant la crisi les infraestructures puguin ser la base de l'ajust pressupostari, però no durant deu anys", ha subratllat.

De la seva banda, Llansó, que també és president de la Cámara de Contractistes d'Obres de Catalunya, ha assegurat que "els últims cinc o sis anys" la inversió pública a Catalunya s'ha situat entre el 10 i el 13 %, malgrat que Catalunya aporta el 19 % del PIB espanyol. Segons el parer de Llansó, la licitació d'obres hauria de sumar uns 5.000 milions d'euros a l'any entre les tres administracions presents a Catalunya per situar-se en nivells normals, i l'any passat va arribar amb prou feines a 1.690 milions.

Malgrat que la xifra del 2017 va ser un 49% superior a la del 2016, Guillermo ha comentat que la licitació pública -que mesura la inversió efectiva que es produirà en un futur immediat- segueix estant en nivells "ridículs" per a les necessitats de Catalunya, ja que en els últims 20 anys la mitjana va ser de 3.750 milions d'euros a l'any.

Només s'han acabat tres de les 100 infraestructures bàsiques

Al juny del 2015 aquesta patronal va elaborar un "catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya", i tres anys després, d'aquella llista amb prou feines s'han acabat tres obres: la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell i a Terrassa, i els accessos al moll Prat del Port de Barcelona, mentre que un projecte s'ha suprimit: l'extensió de la L6 de FGC entre Reina Elisenda i Finestrelles.

Tot i que Foment constata "avenços" en una desena de projectes i n'ha afegit deu de nous a la llista, "per desgràcia" el catàleg ha canviat "poc", ha lamentat Llansó.

El Corredor Ferroviari Mediterrani, els nous accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, el desdoblament de l'N-340, el de la N-II per Girona; la connexió de l'A-2 amb la C-32; la de l'A-2 amb l'AP-7 a Castellbisbal, així com l'execució total de la B-40 són algunes infraestructures pendents a Catalunya.