Gonzalo Casino: "És un mite que beure una copa de vi al dia sigui beneficiós"

Gonzalo Casino ha tocat totes les tecles del periodisme científic. Un dels seus últims projectes és Nutrimedia, una web de l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF que avalua el grau de confiança científica que mereixen els missatges sobre nutrició difosos a les xarxes i als mitjans. N’estem rodejats.

¿La informació sobre nutrició que trobem a internet és fiable?

La informació que trobem té graus molt diferents de fiabilitat. El pitjor de tot és que trobem informació contradictòria i que el públic no troba recursos de confiança. Hi ha informació fiable però el que abunda és el soroll i no és fàcil d’eliminar. Les veritats conviuen amb mitges veritats i amb falsedats i això desorienta la gent i crea escepticisme.

¿Ens falta cultura científica per diferenciar la informació fiable de la que no ho és?

Esclar. La gent no té una idea clara de què és la ciència ni del que la ciència pot dir d’un tema tan complex com és la nutrició. La majoria d’estudis que hi ha sobre nutrició són observacionals i els resultats tenen una fiabilitat relativament baixa, en la majoria de casos no aporten conclusions definitives. Les coses no són sempre blanc o negre, tenen matisos i diferents graus de certesa. I aquest també és un dels objectius del projecte: educar la gent perquè sàpiga que existeix la incertesa, que és una cosa consubstancial a la ciència.

¿S’hi colen informacions perilloses per a la salut?

Només cal navegar una estona per internet per adonar-se que hi ha un gran nombre de missatges relacionats amb la dieta i l’alimentació que van en múltiples direccions i que en molts casos invoquen la ciència. T’hi pots trobar, per exemple, estudis que associen el consum dels aliments més habituals amb el risc de càncer, i veus que donen resultats contradictoris. Un dia un mitjà diu que el cafè afavoreix el càncer i un altre dia que protegeix. No tots els estudis tenen la mateixa qualitat.

Per què vau decidir engegar Nutrimedia?

Precisament per intentar aportar una mica de rigor davant d’aquest desconcert. Davant d’aquesta proliferació de missatges, vam decidir analitzar-ne alguns revisant tota la bibliografia disponible amb metodologia científica per traslladar a la gent el grau de confiança que mereixen els resultats d’aquestes investigacions. El que passa és que de vegades falten estudis o els resultats són discordants i el públic s’ha d’acostumar a viure amb aquesta incertesa, que és habitual en ciència. L’objectiu és empoderar el públic perquè desenvolupi esperit crític i tingui eines per avaluar els missatges autònomament.

Heu analitzat tres tipus de missatges - notícies, anuncis i mites - i hi ha un apartat dedicat a resoldre preguntes dels lectors. Un dels anuncis avaluats és el del Danacol. Redueix realment el colesterol?

El missatge és cert però també advertim que una cosa és reduir el nivell de colesterol en els límits que diu l’anunci i una altra que això tingui impacte en la salut cardiovascular. Per això les autoritats sanitàries no recomanen utilitzar aquests suplements per prevenir o tractar malalties cardiovasculars. En cap cas són medicaments.

També desmunteu el mite de les propietats dels suplements antioxidants.

No és cert que puguin prevenir el càncer. Després de revisar la literatura científica hem observat que el consum de suplements antioxidants no redueix el risc de mortalitat. No hi ha resultats que avalin aquesta suposada reducció del risc de càncer ni tampoc de patir malalties cardiovasculars.

També demostreu que el consum moderat d’alcohol no és beneficiós per a la salut.

S’ha traslladat la idea que beure una copa de vi al dia és beneficiós per a la salut però resulta que, avaluant les evidències científiques, no és així. No hi ha evidència per recomanar beure per raons de salut. És un mite. Hi ha molts interessos econòmics perquè aquest missatge cali però és rotundament fals segons la literatura científica.

Una de les preguntes del públic és si l’oli de palma és realment nociu per a la salut. És així?

No està clar, per això el veredicte d’aquest missatge és incert. No hi ha evidències científiques que l’ús de l’oli de palma sigui més perjudicial per a la salut que altres olis d’usos similars. Una cosa és que hi hagi la sospita i una altra que hi hagi estudis que l’oli de palma en els productes processats i de brioixeria sigui més perjudicial per a la salut que d’altres. El possible perjudici pot venir pels greixos saturats, ja que el seu consum està relacionat amb més risc cardiovascular.

Quin és el paper dels mitjans de comunicació?

Hem de fer que el públic sigui un consumidor exigent de les notícies no només de nutrició, també de salut. Que sigui tan exigent com ho és a l’hora d’analitzar la compra d’un cotxe o de qualsevol altre producte. El gran problema de la informació de salut és l’exageració, però no crec que el periodista en sigui el màxim responsable. Bona part de les exageracions venen induïdes pels comunicats de premsa i en els articles científics originals també hi ha molta exageració.