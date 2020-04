Gairebé la meitat dels contagis per covid-19 ja han rebut l'alta: més de 20.000 catalans han superat la malaltia

Aquest diumenge han mort 206 persones a Catalunya per coronavirus, segons el recompte del Departament de Salut, on s'inclouen totes les defuncions per covid-19 que remeten les funeràries d'arreu del territori. La xifra creix lleument respecte el registre d'aquest dissabte, quan s'havien comptabilitzat 186 defuncions. En canvi baixen molt els contagis i se'n registren 618 en les últimes 24 hores, molts menys dels 1.004 de la jornada anterior. També baixen molt -en la línia de les dades de tots els caps de setmana- el número de sospitosos comptabilitzats, 2.724, molt per sota dels prop de 4.000 del dia anterior.

Dels 42.610 catalans que s'han contagiat per covid-19 fins ara, gairebé la meitat han rebut l'alta hospitalària ja: 20.881 persones ja han superat la malaltia i segueixen actius 17.153 casos, 688 menys que dissabte.

Entre contagis (42.610) i sospitosos (67.837), ja s'han comptabilitzat 112.447 casos a tot Catalunya. D'aquests, s'han registrat fins ara 8.273 defuncions: 4.576 en centres hospitalaris, 2.268 en residències, 92 en centres sociosanitaris i 519 al seu domicili. La resta de casos no es poden classificar per falta d'informació.

Segons les dades publicades aquest diumenge a la nit, 152 persones han necessitat assistència en una UCI durant les últimes 24 hores, tot i que la pressió ha baixat i el número de catalans que estan ingressats en una unitat de crítics disminueix cada dia i ara ja són 51 menys que ahir dissabte. En total ara hi ha 1.127 persones ingressades de gravetat en una UCI per coronavirus.

De tots els positius registrats, 6.615 són de professionals sanitaris, mentre 5.934 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Precisament, als geriàtrics s'han comptabilitzat ja 7.346 usuaris amb covid-19 i 11.355 són casos sospitosos.