Gairebé 1,7 milions de llars estan en risc de perdre les ajudes per pagar la llum

El bo social ajuda cada mes 2,44 milions de llars a tot l’Estat a poder fer front al pagament del rebut de la llum. La xifra de perceptors d’aquestes bonificacions hauria de ser molt més alta, gairebé el doble tenint en compte les llars que pateixen pobresa energètica a Espanya, tal com ha reconegut la mateixa ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. A més, pràcticament tres quartes parts dels consumidors que actualment perceben l’ajuda podrien deixar d’ingressar-la el mes que ve, quan entri en vigor el nou bo social -amb nous requisits- i si no s’han inscrit i presentat la documentació correcta abans del 8 d’octubre vinent.

A hores d’ara hi ha 706.285 consumidors que tenen aprovat el nou bo social i que, per tant, tenen garantida la bonificació, segons les dades del ministeri a dia 4 de setembre. La xifra representa menys d’una tercera part dels que actualment constaven inscrits com a beneficiaris de l’antic bo. El risc de desprotecció amenaça, doncs, gairebé 1,7 milions de clients, que tenen menys d’un mes per presentar la sol·licitud a les companyies elèctriques que tramiten aquestes ajudes.

Tant el ministeri com les companyies elèctriques defensen que estan impulsant campanyes d’informació sobre els tràmits que han de fer els clients per seguir beneficiant-se de les ajudes. Fonts d’Endesa especifiquen que, a part de la comunicació tradicional per correu, s’ha creat una aplicació mòbil específica per tramitar el nou bo, i que també s’ha contactat amb els serveis socials municipals per formar-los en les noves condicions que entraran en vigor pròximament.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que és crítica amb l’abast “limitat” que tindrà el futur bo social, lamenta la burocràcia a la qual se sotmet els consumidors. “La tramitació és feixuga i complexa”, sosté la portaveu de la plataforma, Maria Campuzano, al·legant les queixes que els usuaris els estan fent arribar. “Hi ha oficines d’atenció al client que estan obertes fins a les vuit del vespre, però quan els demandants del bo social hi arriben els diuen que aquest tràmit només es pot fer fins a les cinc de la tarda”, afegeix. Segons l’APE, la situació de risc en què poden quedar molts consumidors vulnerables és especialment delicada “a les portes de la tardor, quan les factures de la llum acostumen a anar a l’alça”. Temen que els clients que quedin sense el paraigua del bo social, encara que sigui de manera temporal, hagin d’afrontar unes despeses superiors a les que poden, i que això generi un risc real d’impagaments.

Bonificació segons ingressos

El nou bo social canvia el criteri per accedir-hi. Si fins ara anava unit a la potència contractada, ara anirà lligat al nivell d’ingressos de la llar. “Es tindrà en compte la situació econòmica i social”, insisteixen des del ministeri de Transició Ecològica. Hi haurà tres nivells de bonificació, que serà progressiva depenent de si el consumidor és vulnerable -rebrà una bonificació del 25%-, vulnerable sever -un 40% del rebut bonificat- o bé si està en risc d’exclusió social. En aquest últim cas, en què la persona rep l’assistència dels serveis socials del seu municipi, la bonificació del rebut és del 100%. En els consumidors vulnerables i vulnerables severs, el ministeri ha fixat tres requisits de renda -segons si és un consumidor individual, una unitat familiar amb un menor o una família amb més d’un menor-. S’exigirà que es compleixi com a mínim una de les condicions per autoritzar l’ajuda. Les famílies nombroses i els pensionistes que cobren la prestació mínima també poden sol·licitar el nou bo social.

Més eines contra la pobresa

L’Aliança contra la Pobresa Energètica reivindica que el bo social no és la solució per combatre l’exclusió que pateixen les persones sense recursos. La portaveu de la plataforma defensa, en canvi, la creació d’una tarifa social en funció dels ingressos “amb uns llindars de renda més elevats”, que garanteixin que més gent pugui beneficiar-se d’una tarifa més justa. “La tarifa social hauria de permetre arribar al 100% de les llars en què no hi ha ingressos, i això ara no passa”, defensa Maria Campuzano.

La proposta d’una tarifa social elèctrica es debatrà dimarts que ve al Congrés de Diputats, ja que està inclosa dins la proposició de llei d’habitatge que ha presentat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i que també parla de garantir l’accés dels ciutadans als subministraments bàsics com la llum i l’aigua. Aquesta proposició de llei, que va quedar bloquejada al Congrés fa mesos, proposa aplicar “el principi de precaució, tal com recull la llei catalana de pobresa energètica, la llei 24/2015, i evitar talls de subministraments a persones vulnerables. “Confiem que el PSOE donarà suport al que planteja la proposta perquè tiri endavant, ja que el mateix partit hi va donar suport al Parlament”, sosté Campuzano. La llei que proposa la PAH també planteja solucions a la bombolla del lloguer i blindar el dret a l’habitatge per evitar desnonaments.