La Generalitat vol denunciar la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès per un incident racista

La Generalitat vol denunciar i portar a la Fiscalia la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès per un incident racista. El local hauria impedit l'accés a un noi pel seu color de pell –que ho ha denunciat a través d'un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials– i acumula un historial de queixes similars. "L'equip jurídic de Treball i Afers Socials estudiarà quines mesures es poden impulsar arran d'aquesta situació i ho posarà en coneixement de la Fiscalia contra delictes d'odi. Màxim compromís per lluitar contra tota discriminació", ha assegurat el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, en una piulada en què adjunta el vídeo de denúncia del noi.

Al clip, de 50 segons, l'Erik denuncia in situ el 2 de novembre passat que no el deixen entrar a la discoteca Waka perquè és negre. "Han passat un munt de persones de pell blanca, jo era entre ells, i m'han decidit xutar. Tinc 21 anys, porto el DNI, vaig ben vestit i em sembla un acte racista", afirma. "Han entrat tots els de pell blanca menys jo. La policia diu que com que no m'han dit que em xuten per ser negre, no faran res", ha lamentat l'Erik al vídeo.

No es tracta del primer incident d'aquestes característiques de la discoteca de Sant Quirze del Vallès, que ja acumula mitja dotzena de fets similars. El 6 d'agost passat dos agents de seguretat del local d'oci van ser denunciats per haver agredit dos nois que intentaven colar-s'hi. Un dels nois esbatussats va assegurar que no els havien deixat entrar per motius racistes i que, quan van intentar entrar-hi saltant una tanca, els van agredir amb duresa sense provocació prèvia. Els nois van presentar denúncia a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra van investigar els fets i identificar els autors.

De fet, l'afrofeminista i membre del consell de SOS Racisme Susan Kalunge va explicar en un article a l'ARA que "aquest tipus de discriminació no ha deixat mai de tenir lloc, encara que no tothom en tingui coneixement". Afirmava que sovint els porters de discoteca posen "excuses" com la manera de vestir o el pentinat per vetar l'entrada a persones negres, malgrat que "aquests motius no s’emparen en el dret d’admissió recollit en l’article 50 del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives perquè, com s'hi estableix, “l’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de les persones usuàries”. "La norma és ben clara, però a l’hora de denunciar aquests tractes discriminatoris ens trobem amb un obstacle: el desenvolupament de les sancions no existeix", denunciava Kalunge.