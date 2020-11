La Generalitat obre la porta a expropiar habitatges buits i sense conservar del món rural

Promoure i facilitar el repoblament dels municipis catalans de menys de 500 habitants. És l'objectiu d'un nou programa que engega la Generalitat i que consistirà en posar en contacte els propietaris d'habitatges buits i els inquilins interessats, amb la col·laboració dels ajuntaments i una línia d'ajuts per a la rehabilitació dels edificis. "A conseqüència de la pandèmia hi ha molta gent interessada en viure en pobles petits, i la digitalització facilita aquest moviment. I volem facilitar que aquestes famílies puguin instal·lar-se en aquests nuclis rurals, que moltes vegades pateixen despoblament i envelliment", resumeix el secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra.

En aquests moments, segons explica Serra, hi ha en procés una reforma de la llei del dret d'habitatge per poder expropiar habitatges buits. Actualment la normativa només permetria expropiar edificis en desús si no es conserven en bon estat, o bé en el cas de les poblacions on hi ha una forta demanda d'habitatge acreditada. "Però amb la reforma legislativa es podrà aplicar a la totalitat dels municipis, sobretot en aquests del món rural", ha puntualitzat.

Ara bé, el secretari de l'Agenda Urbana recalca que l'expropiació "és un instrument més" i que només s'aplicarà "en casos molt puntuals": "Si una casa està buida, al centre del poble, té unes condicions per ubicar-hi diverses famílies, i la propietat incompleix el deure de mantenir i conservar l'habitatge, podríem procedir a l'expropiació", posa d'exemple.

Serra reconeix que, "massa sovint", en matèria d'habitatge, només s'ha posat "l'atenció i la mirada en àmbits metropolitans i en el món de les ciutats", però, en canvi, "sempre hi ha hagut una poca atenció amb el món rural". "Hi ha hagut moltes taules de debats i moltes diagnosis, però aquest programa ara passa a l'acció", subratlla.

Dos milions per reformar unes 30 cases

El nou servei començarà amb una prova pilot a la qual es podran presentar 372 municipis catalans: els 336 que tenen menys de 500 habitants i les 36 poblacions que tenen menys de 3.000 empadronats i deu o més nuclis urbans. Durant el mes de gener s'obrirà la convocatòria i, entre els sol·licitants, s'escolliran 20 municipis, "que s'intentarà que estiguin repartits per les vuit vegueries catalanes", segons Serra. La previsió de Territori és que el juny del 2021 es comenci a implantar el programa.

Per presentar-s'hi, els ajuntaments hauran d'acreditar que hi ha una demanda de ciutadans que volen viure al poble i que hi ha un parc d'habitatges buits, i han d'especificar si aquests edificis necessiten una rehabilitació per adaptar-los com a primera residència. Si entren al programa, llavors la Generalitat actuarà com a intermediari entre els propietaris i els possibles inquilins perquè arribin a un acord, ja sigui a través d'un contracte de lloguer o de venda; o bé d'alternatives com la masoveria rural, la cessió d'ús, el dret a superfície o la copropietat temporal.

"Els ajuntaments petits no tenen els recursos per fer aquesta feina i n'hi ha que tenen molts habitatges buits. A més, si s'atrau nova població, això té un efecte multiplicador i és un estímul per al comerç local, per a les escoles, els serveis...", destaca Serra. El secretari també exposa que la Generalitat crearà una estructura per gestionar els contactes entre propietaris i possibles inquilins i que destinarà una partida de 2 milions d'euros per ajudar a la rehabilitació dels habitatges en què s'arribi a un acord entre propietaris i inquilins.

"Calculem que podrem rehabilitar unes 25 o 30 cases", concreta Serra, que també deixa clar que s'establirà "algun tipus de control" per garantir que les persones beneficiàries compleixin el compromís d'instal·lar-se al poble com a primera residència. Per al secretari de l'Agenda Urbana, amb aquesta iniciativa "pionera", es contribuirà a mantenir la vitalitat dels municipis i evitar la pèrdua de població al món rural, "i alhora es donarà aire a la demanda de l'àrea metropolitana de Barcelona".

En aquest sentit, Serra recorda que el confinament i la pandèmia han fet créixer l'interès per anar a viure als pobles, i posa xifres del creixement de població que han experimentat alguns municipis: "Per exemple, a Santa Coloma de Queralt hi ha 90 habitants més, a Barberà de la Conca 20 més i a Sarral 50 noves altes".

Promoure el reciclatge urbà

El programa complementarà una nova actuació de la Generalitat que vol promoure la rehabilitació dels edificis en mal estat que hi ha a Catalunya. S'anomena Rehabilitem.cat, forma part de l'Agenda Verda de Catalunya 2030 i vol invertir fons europeus per promoure la reforma d'edificis antics incidint especialment en l'eficiència energètica.

"Es tracta d'anar al reciclatge urbà a la ciutat i al món rural. Perquè molts municipis han tingut un creixement molt gran pels voltants de les poblacions, però s'han abandonat centres històrics", indica el secretari de l'Agenda Urbana, que també espera que l'any vinent es pugui ampliar la partida pressupostària del programa per repoblar els municipis a través de l'estratègia Rehabilitem.cat.