Les Glòries obre el seu nou parc amb més de 400 arbres

La ciutat de Barcelona no té cap racó que s'hagi discutit tan àmpliament com la plaça de les Glòries. Hi havia un gran acord en què calia enderrocar el tambor viari que es va aixecar el 1992. Però per acordar què calia fer amb el nou espai han calgut reunions, protestes veïnals, una bateria de projectes diferents i, finalment, diferents acords. Per una banda, hi havia el debat dels equipaments i dels pisos de protecció que s'havien de fer a la zona; per l'altra, hi havia el repte de la mobilitat, amb els túnels que donaran continuïtat a la Gran Via i, en menor grau d'importància, el parc. Es tracta d'un immens pulmó verd de 20.400 metres quadrats, amb més de 400 arbres, 175 seients, una zona infantil, 1,10 quilòmetres de circuit i una gran àrea per a gossos. L'obertura, però, no s'ha pogut fer amb una gran festa. No està prevista la presència de cap polític, almenys de manera oficial, ni tan sols hi haurà xocolata desfeta ni música. La proximitat de les eleccions generals prohibeix qualsevol inauguració, així que l'únic que té previst fer avui l'equip d'Ada Colau és retirar les tanques i deixar que els ciutadans comencin a gaudir del nou parc de les Glòries, que es diu Canòpia.

La tinent d'alcaldia Janet Sanz, això sí, no va poder evitar fer una breu presentació del nou espai: "Les Glòries serà un gran parc de la ciutat, ja no hi ha marxa enrere", va dir. Segons la responsable d'Urbanisme, el parc il·lustra la direcció que està prenent Barcelona, cap a una "ciutat saludable" molt més verda "que ajudarà a fer minvar els efectes negatius de la contaminació". El parc ha costat 17,2 milions d'euros.

Continuen els treballs

Amb el parc obert, continuen ara els treballs de transformació de la zona. La pacificació de la Meridiana a tocar del nou parc s'estrenarà, també sense cap festa pel període electoral, durant les pròximes setmanes. En la reurbanització d'aquesta avinguda, s'han tret carrils als vehicles privats i s'han ampliat voreres. També continuen els treballs dels túnels que passaran per sota del nou parc i donaran continuïtat a la Gran Via, tant per entrar com per sortir de la ciutat. Als túnels també hi haurà un carril menys dels que hi havia abans de la transformació. En total, els túnels costaran 100 milions d'euros i arribaran fins a la rambla del Poblenou. La construcció d'aquesta infraestructura va ser força polèmica, ja que la va encarregar l'anterior govern municipal però l'equip d'Ada Colau la va aturar per rescindir el contracte, ja que l'execució del projecte s'havia anat retardant i encarint. Finalment, el març del 2018, després d'un nou concurs públic, es van reprendre els treballs.