Victòria de Google davant la justícia europea: el dret a l'oblit només està garantit dins la UE

Google està obligat a retirar dades d'un ciutadà que així ho sol·liciti, però només dins les fronteres de la Unió Europea, amb tots els forats que això implica en un món globalitzat per garantir el dret a l'oblit. Així ho ha determinat aquest dimarts el Tribunal de Justícia de la UE en una sentència en què dona la raó al gegant tecnològic. La justícia europea ja s'havia pronunciat anteriorment en favor de garantir el dret a l'oblit dels ciutadans obligant Google a retirar de la llista de resultats d'una cerca els enllaços vinculats a una certa informació considerada sensible o controvertida, però admet que la legislació europea de protecció de dades no pot anar més enllà del territori europeu.

El TJUE conclou que el gestor d'un motor de cerca "no està obligat" a retirar la informació d'un ciutadà fora de les fronteres comunitàries. El mateix TJUE admet que aquest forat suposa un "repte" perquè la circulació de la informació en un "món globalitzat" pot tenir efectes "immediats i substancials per a la persona afectada dins la Unió Europea". Però el dret europeu no pot anar més enllà.

El cas té origen en una qüestió prejudicial presentada per la justícia francesa, que va preguntar al TJUE si, d'acord amb el dret europeu, quan s'obliga a Google a retirar certs enllaços se l'ha d'obligar a retirar-ne totes les versions o només fora de la Unió Europa, com Google defensa. El TJUE apunta que "molts tercers estats no contemplen el dret a la retirada d'enllaços" o aborden la qüestió des d'una perspectiva diferent. Per tant, si un ciutadà francès vol que es retiri certa informació sobre la seva persona que apareix a Google, aquesta informació es retirarà des dels enllaços de les versions de la Unió Europea, però no de tots els enllaços existents.

El tribunal comunitari considera que el dret a la protecció de dades personals "no és un dret absolut", sinó que s'ha de ponderar també amb altres drets com ara la llibertat d'informació dels usuaris d'internet, cosa que pot variar de manera significativa en diferents parts del món. És a dir que, malgrat que el dret a l'oblit queda garantit per la legislació europea i la jurisprudència del mateix tribunal, aquest marc legal no pot anar més enllà de l'abast de la Unió Europea.



"En la situació actual", diu el TJUE, quan una autoritat judicial o de control de la Unió Europea requereix a un motor de cerca com Google que es retiri la informació relacionada amb un interessat, aquest motor "no està obligat a procedir a la retirada de totes les versions del seu motor". Sí que està obligat, però, a retirar els enllaços de les versions que corresponen al conjunt dels estats membres de la Unió Europea i a prendre les mesures necessàries i "eficaces" per "garantir la protecció efectiva dels drets fonamentals de l'interessat".

Quan l'advocat general del TJUE va emetre les seves recomanacions per aquest cas, va determinar que entre aquestes "mesures necessàries i eficaces" per garantir la protecció dels drets de la persona interessada s'hi ha d'incloure el bloqueig geogràfic per evitar que dins la Unió Europea es pugui trobar informació d'aquella persona generada fora de les fronteres comunitàries. Aquesta vegada, però, no es fa referència explícitament a aquest bloqueig geogràfic, però sí que es determina que s'han de prendre les mesures adients.