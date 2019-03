Govern i Diputació proposen a l'Ajuntament que el CAP Raval Nord es faci en un solar annex al Macba

El Macba s'ampliaria a la Capella de a Misericòrdia (actualment ocupada pels veïns), el CAP Raval Nord es faria en un solar del costat del MACBA cedit per la Diputació i la seu actual del centre mèdic acolliria una ampliació del CCCB. Aquesta és la proposta que les conselleres de Presidència, Salut i Cultura, Meritxell Bodó, Alba Vergés i Mariàngela Vilallonga, juntament amb el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, han presentat a un representant de l'Ajuntament de Barcelona. Ara la proposta està en mans del consistori barceloní, que haurà d'estudiar la viabilitat del projecte a través d'informes de planificació urbanística i de mobilitat. La proposta arriba el mateix dia que la Plataforma Cap Raval Nord Digne ha presentat un manifest i ha anunciat una manifestació per aquest mateix vespre defensant que el CAP es faci a la Capella de la Misericòrdia.

Després de la trobada de les conselleres del Govern i el president de la Diputació amb el representant de l'Ajuntament de Barcelona Castells s'ha mostrat satisfet d'una proposta "per resoldre un conflicte enquistat" que considera que suposa "un triple 'win'". "Hi guanya el Macba, que es podria ampliar a la Capella; la ciutat, perquè es pot construir el nou CAP Raval als terrenys de la Diputació, i el CCCB, perquè es podria ampliar a l'edifici de Josep Maria Sert: encaixa perfectament", ha manifestat.



Les conselleres de Presidència i de Salut han destacat el paper de "facilitador" de la Diputació de Barcelona. Però l'acord no està tancat. Ara la pilota és a la teulada de l'Ajuntament de Barcelona, que "ha d'estudiar la viabilitat urbanística i la mobilitat al voltant del solar per poder verificar la viabilitat" del projecte, ha exposat Budó. Per la seva banda, Vergés ha destacat que va ser l'Ajuntament que va oferir el solar annex al Macba, anomenat 'cup', i que després d'estudiar-lo "encaixa", ha explicat. "Nosaltres estem contents perquè s'obre un nou escenari", ha reblat Vergés.



Un canvi de posició del Govern

Els últims mesos la pressió de la Plataforma CAP Raval Nord Digne ha coincidit amb l'acceleració de les negociacions polítiques per trobar una solució. El novembre del 2018 el Servei Català de la Salut (CatSalut) va manifestar que volia el solar de la Capella de la Misericòrdia per ubicar-hi un nou equipament per al CAP Raval Nord, una capella on inicialment ja es preveia ampliar el Macba. Per aquest motiu el CatSalut va demanar a l'Ajuntament de Barcelona un canvi d'assignació de l'espai. El director del CatSalut, Adrià Comella, va dir en aquell moment que "no tenim més alternativa que construir-lo en aquest espai".



El febrer passat l'Ajuntament de Barcelona va oferir ubicar el CAP a l'edifici de nova construcció contigu al Macba. En aquell moment la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va recordar que, a més de les propostes d'ampliació per al Macba, l'Ajuntament de Barcelona havia ofert fins a set espais diferents per al nou CAP. "Hem fet tot el possible per atendre els requeriments Salut, però ara cal que els departaments de Cultura i Salut es posin d'acord, no podem anar més enllà", va advertir. Poc després de l'oferiment, en un article a l'ARA, Alba Vergés va insistir que volia que el CAP del Raval anés a la Capella de la Misericòrdia si no es pactava un altre lloc abans de les eleccions municipals del maig.