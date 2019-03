El Govern vol treure la FP dual de la penombra

El departament d’Educació farà una injecció de quatre milions d’euros per millorar i dignificar el model actual de formació professional (FP) dual en català. Una inversió que es converteix en el primer coixí econòmic específic de què disposarà aquest tipus de formació professional des de la seva implantació, ara fa sis anys, i que prové de “fons europeus”, segons va explicar ahir a l’ARA el director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Joan-Lluís Espinós. El departament va precisar ahir que, fins ara, el finançament que rebien els cursos de FP dual formava part de la partida pressupostària genèrica dedicada a totes les modalitats de formació professional.

Si bé la FP dual aconsegueix que els seus estudiants tinguin quatre vegades més possibilitats que els universitaris de trobar una feina relacionada amb les seves competències, aquesta modalitat no es desfà de la fama immerescuda de titulació inferior i dirigida a adolescents que no volen continuar estudiant. Aquesta idea ha deixat la qualificació professional dual -que combina la formació teòrica a classe i la pràctica en empreses- en un segon pla respecte d’altres modalitats com el batxillerat quan els joves han de triar el seu camí educatiu.

Així, amb l’objectiu de potenciar aquesta formació i fer-la comparable a la que ja ofereixen països europeus com Alemanya o Àustria, Bargalló va revelar ahir, durant un acte que l’ARA va celebrar a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat, que aquesta nova partida de diners de quatre milions arribarà als centres a partir del mes de maig i permetrà “millorar i facilitar la tasca dels centres que ofereixen aquesta modalitat formativa”. D’aquesta manera -subratllen fonts del departament-, els centres amb aquest model que ho sol·licitin podran rebre fins a 3.500 euros per cada grup de FP dual que tinguin, i els centres que vulguin oferir la modalitat però que encara no l’hagin incorporat al seu programa rebran 4.000 euros, sempre que es comprometin a arribar al 40% de l’alumnat en formació en alternança o dual.

“¿A la FP hi anaven els que no servien per estudiar el batxillerat?”, va preguntar Antoni Bassas a l’acte per encendre el debat sobre aquest tipus de formació. A la trobada hi van participar el conseller d’Educació, Josep Bargalló; la responsable de formació a Seat, Laura Carnicero, i l’economista Miquel Puig, i va servir per posar en valor els punts forts de la FP dual i debatre sobre els reptes que presenta aquest model educatiu tan desconegut per a l’opinió pública. Encara que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va reivindicar ahir que la xifra de joves que tria aquesta titulació ja arriba al 12% de l’alumnat català, el percentatge segueix sent molt residual. El departament vol que el nombre d’estudiants de FP dual es dupliqui de cara al 2025, fins a aproximar-se a la mitjana europea, que voreja el 30%. “Les pràctiques en empreses són fonamentals per a la professionalització dels alumnes, però a més és la que més interessa a les empreses”, va assegurar el conseller durant l’acte, que coincidia, a més, amb l’arrencada del Saló de l’Ensenyament, la cita anual de l’àmbit educatiu a Catalunya.

“Prestigiar la FP”

A més de la inversió econòmica, el nou model que proposa Bargalló inclou un augment de les beques per a les pràctiques professionals, prenent com a referència el salari mínim interprofessional i un increment dels contractes de formació fins al 40% -actualment el 90% són beques, i el 10% restant, contractes-. Educació efectuarà un increment d’hores de pràctiques en empreses, per passar de les 900 hores actuals a unes 1.000 hores ampliables a 1.300 per als més de 5.000 alumnes que cursen segon de FP.“És essencial prestigiar la FP, però sobretot la dual”, va defensar Carnicero. La directora de l’Escola d’Aprenents del fabricant d’automòbils va explicar que el lligam entre un centre educatiu i una empresa és “bàsic per adquirir habilitats i competències professionals” útils per al futur. Prop de 5.000 empreses mitjanes i petites dedicades als serveis a persones i a altres empreses participen en la FP dual.

“Recomano al Govern que faci esforços perquè la gent pugui veure que la FP és una aposta tan digna com altres, tal com es fa a Europa i els Estats Units”, va assenyalar Puig. L’economista va remarcar que, si bé la FP en aquests països s’imparteix en espais propis, com fan les universitats amb els seus ensenyaments de grau, a Catalunya els cursos s’ofereixen en centres de grau mitjà. “La imatge que se segueix donant és que les formacions professionals són l’espai per als que no han acabat anant a la universitat”, va lamentar l’expert.