El Govern instal·larà un hospital de campanya a la Fira de l'Hospitalet per a malalts de Covid-19

El departament de Salut obrirà en els propers dies un hospital de campanya a la Fira de l'Hospitalet de Llobregat, per atendre pacients de Covid-19. La consellera de Salut ha anunciat aquest dissabte la creació de l'"hospital temporal Fira Salut" i ha assenyalat que es mobilitzaran més de 600 professionals per prestar atenció les 24 hores de dia. L'equip de professionals serà autònom i dependrà directament de l'administració, no d'un centre hospitalari. Estarà format per 15 especialistes, 120 professionals de l'atenció primària, 120 infermers i infermeres, 240 auxiliars i 120 zeladors.

"[L'hospital temporal] Serà una infraestructura on tota la xarxa podrà aportar i on creiem que podem fer la millor atenció possible atès l'augment de la demanda dels propers dies", ha apuntat Vergés. Inicialment s'instal·laran 300 llits, tot i que el recurs podria ampliar la disponibilitat fins als 2.000 llits. La previsió de la Generalitat és que se'n puguin derivar pacients nous o que ja estiguin hospitalitzats en hospitals catalans sempre en funció de la

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha contradit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, que aquest dissabte ha explicat que la previsió de l'Estat és que aquesta setmana s'arribi al pic de contagis a Espanya i que la vinent això passi factura al sistema sanitari. Vergés considera que, almenys en el cas de Catalunya, no hi ha cap indicador que s'estigui a punt de tocar sostre. "En les properes setmanes seguiran augmentant els casos i es tensionarà el sistema sanitari, per això ens preparem per poder donar-hi resposta", matisa.

Aquesta tarda arribarà a Barcelona un avió amb 130.000 mascaretes, 10.000 ulleres i 10.000 bates". Vergés ha assenyalat que ha estat la comunitat xinesa de Catalunya la que ha facilitat "els contactes i la informació". També ha indicat que presumiblement avui arribaran 26.000 tests de detecció ràpida de la malaltia, la meitat de la remesa (50.000) que divendres es va anunciar que arribaria. Aquests es destinaran prioritàriament a la detecció de contagis de professionals i usuaris de residències.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, també ha informat d'una injecció de 61 milions d'euros per reforçar la liquiditat de les administracions locals: 18 milions d'euros per als consells comarcals i 43 milions d'euros per als ajuntaments dels municipis mitjans i petits per fer front a les necessitats ocasionades per la Covid-19. Budó també ha informat que es contractaran 70 professionals més per ampliar les plantilles de les residències de gent gran i i ha fet una crida a apuntar-se a la borsa de treball del consorci a més professionals. A més, la consellera de la Presidència ha recordat que el departament d'Afers Social reubicarà unes 160 residents d'aquests centres sociosanitari en hotels.