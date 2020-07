Govern, ajuntaments i entitats insten Endesa a perdonar els deutes en pobresa energètica

La Generalitat, administracions locals i entitats socials han mostrat unitat aquest dimarts per demanar de manera conjunta a Endesa que signi el conveni que ha de permetre acabar de desplegar la Llei 24/2015 per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica i tenir un marc jurídic estable a partir d'ara. El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, ha explicat que el bloqueig és perquè Endesa vol una solució pel deute acumulat des del 2015. Les administracions i les entitats volen que l'elèctrica l'assumeixi totalment (és a dir, que perdoni aquest deute a les famílies vulnerables) i asseguren que la negativa és el que manté el conveni sense signar. Per la seva banda, la companyia respon que, des de l'inici de les negociacions, la condició indispensable és que les factures acumulades es cofinancin entre l'elèctrica i les administracions i que la llei es desplegui amb els protocols corresponents, que estipulin clarament qui és el responsable d'aquestes factures.

La Generalitat, les administracions locals i les entitats socials també han aprofitat la seva trobada conjunta per reclamar a les companyies elèctriques que signin un conveni de corresponsabilitat per evitar situacions de sobreendeutament agreujades per la crisi del covid-19, en una roda de premsa conjunta aquest dimarts recollida per l'ACN. La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha reivindicat la "unitat d'acció" d'administracions i entitats per firmar un conveni en què només "falta Endesa".

La Llei 24/2015 estableix que les administracions han de firmar els acords o convenis necessaris amb les companyies subministradores per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les llars en situació de risc d'exclusió residencial o que els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. El problema, però, segons han admès tant el conseller El Homrani com la mateixa companyia, se centra en qui paga la factura dels deutes passats.

Endesa assegura que durant molts mesos ha proposat diverses maneres de confinançar, fins i tot assumint el 50% de la factura, "tot i que no està obligada per la llei a arribar a aquest confinançament". Aapunten portaveus de la companyia. "El que volem és un compromís de confinançament d'aquest deute", insisteixen les mateixes fonts. A més, l'elèctrica assenyala que abans d'arribar a acords bilaterals caldria desplegar correctament la llei, amb protocols d'actuació que estipulin "per escrit" a la llei els criteris de vulnerabilitat i la vigència.

"Cal que el legislador defineixi les obligacions de cada part", asseguren des de la companyia, tal com ja s'ha fet amb el bo social en el marc de la llei espanyola, "perquè si no el deute segueix sobre la persona".

Un any de negociacions

Endesa va enviar una carta l'estiu passat als ajuntaments en què va amenaçar de tallar la llum a més de 25.000 famílies si les administracions públiques no pagaven el deute de les llars vulnerables. A partir d'aquí es va constituir la taula de diàleg per abordar la pobresa energètica, formada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació Catalana de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.

El desembre de l'any passat administracions i entitats van plantejar un model de conveni a les companyies elèctriques. Des de llavors han estat negociant i, fins ara, han arribat a un acord amb Endesa per abordar en el present i el futur els impagaments derivats de les situacions de pobresa energètica de les famílies i les llars vulnerables a Catalunya, però no han resolt què passa amb les factures del passat, un deute que l'elèctrica situa en 25 milions d'euros.

Aquest migdia la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha recordat que precisament aquest dimarts Endesa ha presentat els resultats del primer semestre, amb un creixement del 45,5%, fins a 1.128 milions d'euros. "Les administracions hem de destinar els nostres recursos a cobrir les necessitats bàsiques dels veïns i no a cobrir els deutes d'una empresa que sobradament té beneficis", ha afirmat.

La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Maria Campuzano, ha dit a les companyies que, "si no signen els convenis, el deute continuarà creixent i també el patiment de milers de famílies". Campuzano també ha demanat a l'administració que "no cedeixi" i es "mantingui ferma en aquest front comú".

La vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Sira Vilardell, ha afirmat que és "urgent" disposar del conveni i encara més davant una situació social que "ha canviat radicalment" per la pandèmia del coronavirus. Vilardell ha advertit d'una crisi "pitjor" que la del 2008 perquè "no es parteix de zero" i la situació d'abans del covid-19 era de molta vulnerabilitat per a moltes famílies.

La signatura del conveni, enrocat per les posicions de l'administració i la companyia des de fa un any, ha de permetre alliberar del deute acumulat les famílies vulnerables, algunes de les quals es troben en processos judicials d'embargament. També aportarà seguretat jurídica als ens locals i als serveis socials bàsics perquè preveu els mecanismes de compliment de la Llei 24/2015, tant pel que fa als procediments a seguir davant dels impagaments, amb un informe de vulnerabilitat comú a Catalunya, com perquè evitarà situacions de deute a les persones vulnerables, amb descomptes i ajuts a qui no pugui afrontar els pagaments amb un fons d'atenció solidària cofinançat per les companyies i el conjunt d'administracions.

Segons la proposta de conveni, les administracions aportaran fins al 50% de la despesa futura –meitat la Generalitat i meitat els ens locals i supralocals–, mentre que la resta l'hauran d'assumir les companyies subministradores. En la proposta presentada al desembre les companyies havien d'aportar el 60% de les despeses futures i, per a les administracions, aquesta cessió demostra la voluntat d'arribar a acords.

El conveni acordat i pendent de signar també preveu la creació d'un òrgan centralitzat de gestió a la Generalitat, amb una plataforma telemàtica que facilitarà la tasca administrativa als ens locals i permetrà una coordinació àgil i efectiva amb les companyies subministradores en benefici de les llars vulnerables.