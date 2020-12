El Govern demana "no relaxar-se" a les portes de Nadal i amb les UCI al 80%

El Govern ha demanat tota la prudència davant la pandèmia, a les portes de les festes de Nadal i amb les unitats de cures intensives (UCI) al 80%, on hi ha prop de 330 persones ingressades. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat "reduir al màxim les interaccions socials, escollir bé què volem fer i amb qui i protegir les nostres bombolles". "No anem bé, hem d'anar molt alerta", ha dit, perquè de moment les dades no són bones. Malgrat que la velocitat de propagació del covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha disminuït una centèsima respecte ahir, d'1,53 a 1,52, el risc de rebrot segueix a l'alça i ja és de 366, 12 punts més, així com la incidència a 14 dies, que també s'eleva, de 248 a 257,7, segons les últimes dades. En les últimes hores s'han registrat 40 noves defuncions i 954 casos positius.

Tot i que les dades no creixen a un ritme tan ràpid com es preveia que passaria i l'increment de les xifres "no és tan gran" com el que apuntaven les previsions de Salut, el departament avisa que la situació és "de màxim risc". Per això el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha fet una crida a "no relaxar-se". I més tenint en compte que, si es compleixen les millors previsions, a finals d'aquesta setmana es podria començar a vacunar a Catalunya. Una "llum al final del túnel" que el Govern no vol que es tradueixi en un relaxament de les mesures de prevenció contra el virus. "Encara ens queden mesos de treballar durament", ha alertat Mendioroz, perquè encara falten moltes setmanes fins a aconseguir uns mínims nivells d'immunitat de grup.

Ara un dels riscos és la nova soca de covid-19 que s'ha detectat al Regne Unit. El Govern no té constància per ara que hagi entrat a Catalunya, tot i que això, han avisat, no vol dir que no ho hagi fet. Vergés ha dit que aquesta mutació els "preocupa, i molt", i ha demanat al govern espanyol que tanqui les comunicacions amb el Regne Unit, com han fet altres països d'Europa. "No cal esperar i després haver-nos-en de penedir", ha argumentat.

El compliment depèn de "la corresponsabilitat"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha admès que el compliment de les restriccions per a aquest Nadal depèn de "la corresponsabilitat de tothom". Sàmper ha argumentat que els Mossos d'Esquadra i les policies locals no arriben als 27.000 efectius, davant una població de set milions i mig de persones, malgrat que ha insistit que s'intensificarà la tasca de control. El conseller ha fet autocrítica sobre el pont de la Puríssima per no haver allargat les mesures aquells dies festius, cosa que "hauria provocat un punt menys de mobilitat".

El portaveu dels Mossos, el comissari Joan Carles Molinero, ha explicat que aquest cap de setmana s'han posat 160 denúncies per incompliment de les restriccions. "Són per excés d'aforament però especialment per no portar la mascareta", ha precisat Molinero després que els agents hagin reforçat el patrullatge en bars i restaurants. El conseller ha afegit que s'han tancat tres locals, s'han sancionat 48 establiments i s'han posat 84 denúncies per haver-se saltat el toc de queda. Pel que fa als delictes, en conjunt han caigut un 22% –sobretot els furts, els robatoris violents al carrer i els furts o robatoris en establiments–. Però, en canvi, han crescut un 21% les denúncies per desobediència, resistència i atemptat a l'autoritat i un 8% les estafes. Mentre que l'auge de les estafes es vincula a les compres, el de la resta s'atribueix al "cansament psicològic de la població".

Sàmper ha dit que la rebuda de les restriccions per part dels ciutadans "no és sovint d'acceptació i provoca delictes d'ordre públic". Tot i que Molinero també ha vinculat l'augment a l'increment de l'activitat policial, ha admès que la població viu les mesures amb "certa tensió". "Portem moltes setmanes en situació de pandèmia i amb restriccions de la mobilitat", ha argumentat. De fet, el portaveu dels Mossos ha posat l'exemple que la nit de dissabte a diumenge van actuar amb la policia local de Sabadell en un garatge amb més de 20 persones celebrant una festa. Els agents es van trobar "una forta hostilitat", segons Molinero, que ha dit que es van fer set detencions i sis policies van resultar lesionats.

Per acabar, el conseller ha explicat que en el primer cap de setmana amb mobilitat comarcal el trànsit ha crescut entre un 41% i un 56% a l'àrea metropolitana de Barcelona. El primer percentatge fa referència a l'augment del dissabte i el segon al del diumenge, tots dos respecte a la setmana anterior. Comparat amb el trànsit d'abans del confinament, la mobilitat ha sigut inferior: un 44% menys dissabte i un 45% menys diumenge.