Salut diu que les urgències reben un 75% menys de pacients greus que fa un mes

Sembla que la corba epidemiològica dona una treva tant a l'àmbit estatal com el català. Les xifres oficials reflecteixen una disminució dels pacients greus que requereixen atenció sanitària i així ho defensa també el departament de Salut, que aquest dilluns ha assegurat que les urgències dels hospitals catalans ja reben un 75% menys de pacients greus de covid-19 que fa un mes. "Estem veient un decreixement del nombre de pacients: [diumenge] van arribar la meitat dels que van fer-ho el passat 15 de març i només un 25% dels que van arribar l'1 de març", ha assegurat la consellera Alba Vergés, que ha apuntat que, en part, es deu a l'acompanyament i la contenció que fa l'atenció primària "per destensionar els hospitals". La responsable de Salut ha informat que el sistema sanitari compta amb 1.970 llits d'UCI per a malalts de covid-19 i que, per tant, s'ha aconseguit triplicar la capacitat dels hospitals. Un 85% d'aquests recursos (1.512 llits) estan ocupats. Així, i tot i que es produeixi un descens en els nous ingressos, l'estada dels malalts és llarga (poden estar-se fins a tres setmanes) i, per tant, encara caldran setmanes perquè les cures intensives dels centres s'oxigenin.

Segons el ministeri de Política Territorial i Funció Pública espanyol, Catalunya ha començat a rebre aquest mateix dilluns la partida de 180.000 tests de diagnòstic ràpid d'anticossos enviats pel govern espanyol. Vergés ho ha confirmat en la compareixença diària del Govern, però ha matisat que no es tracta del mateix tipus de prova que ha comprat el departament. Cap dels dos són mètodes fiables al 100%. Els adquirits per Catalunya són tests d'antígens i només són eficaços si es poden interpretar amb un detector de fluorescència, cosa que alenteix molt el ritme dels diagnòstics. Els enviats pel govern espanyol són de tipus serològic i llegeixen anticossos, però només es poden fer servir de forma eficient amb persones amb simptomatologia (a partir dels set dies des de la infecció).

Ni els tests enviats per l'Estat ni els adquirits per Salut són infalibles i en cas de negatiu, sempre s'ha de validar el resultat amb una reacció en cadena per la polimerasa (PCR, sigles en anglès), les que es fan servir com a cribatge rutinari. "Un de cada quatre resultats caldrà validar-los amb una PCR. De fet, l'estratègia de detecció passa sí o sí per la combinació de les PCR amb els tests ràpids", ha explicat Vergés. Els positius amb aquest test, però, sí que estaran confirmats en un sol pas. Així, aquesta remesa provinent de Madrid se suma a la dels 44.000 tests (una primera partida de 25.000 i una altra de 19.000) que van començar-se a comprovar la setmana passada i que, segons Vergés, ja es distribueixen en hospitals per "donar marge" als laboratoris. La consellera ha informat que Salut està avaluant el valor predictiu d'aquests nous tests abans de començar-los a repartir entre l'atenció primària i les residències de gent gran.

269 famílies volen treure avis de les residències

Per la seva part, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani no ha concretat quants tests serològics dels recentment arribats es destinaran a les residències i que permetrien conèixer l'afectació per poder aïllar els sans o traslladar-los a cases de familiars. El conseller ha explicat que de moment hi ha 269 famílies que han sol·licitat endur-se a casa els avis, però tampoc no ha donat la xifra de residents que han pogut marxar a casa. De moment, ha apuntat, s'han habilitat diversos espais que han anat acollit gent gran per tot el país, com a Girona a l'Espai Oropesa, amb 24 residents ja instal·lats. A Barcelona estan estudiant nous espais, segons el conseller.

L'últim balanç xifra en 702 els usuaris de residències morts per covid-19 i en més de 1.600 els diagnosticats, 283 els hospitalitzats i 216 les residències afectades. El conseller ha explicat que se segueix treballant en la separació dels residents que han donat positiu de covid-19 o tenen símptomes d'aquells que no en tenen. "Són trasllats complexos", ha dit El Homrani, amb persones que tenen una mitjana de 84 anys i un 90% tenen patologies prèvies o pluripatologies. També ha concretat que s'està treballant per "reforçar" els equips de protecció individual per a professionals i el suport de personal.

El conseller ha explicat que s'han obert albergs en municipis com Manresa, Olot, la Seu d'Urgell o Lleida perquè hi puguin dormir professionals de residències i així "evitar desplaçaments i treballar conjuntament en la prevenció". Per aquest dimarts, està previst obrir l'alberg d'Altafulla i un centre hoteler de Barcelona. Altres albergs s'han obert per a col·lectius vulnerables, com ara el de Vic per a persones amb discapacitat, o el de Cabrera de Mar, on s'està fent un programa per a infants que tenen la família hospitalitzada o aïllada i no tenen més xarxa familiar.

Gestió del dol i ajuts a empreses turístiques

Vergés també ha anunciat el desplegament d'un pla de gestió emocional per al conjunt de la població, tant per a l'estrès agut com el dol. "És imprescindible", ha assegurat Vergés. Es farà a través del seguiment de l'estat de salut dels malalts confinats a casa gràcies a l'apli StopCovid19Cat, que permet que el sistema respongui als pacients. Vergés ha destacat que les característiques de la malaltia impedeixen l'acompanyament familiar dels afectats i que cal trobar la via per garantir que els ingressats, estiguin a hospitals com a centres sociosanitaris o pavellons i hotels medicalitzats, tinguin contacte diari a través d'eines tecnològiques, sovint quan viuen "les últimes hores de la seva vida". Salut ha plantejat la possibilitat de modificar alguns protocols perquè persones amb diversitat funcional puguin rebre visites familiars setmanals, cada quatre dies.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assenyalat que aquest cap de setmana ha arribat "molt" material sanitari, un 90% del qual de compres de la Generalitat i un 10% gestionat pel govern espanyol. Segons ha detallat, en les últimes hores s'han rebut 974.000 guants, 578.800 mascaretes quirúrgiques, 35.560 vestits de protecció, 16.200 pantalles de protecció i 20.400 ulleres. "Tornem a reclamar la descentralització de les compres perquè s'ha demostrat que és més efectiu", ha afirmat.

Budó ha celebrat aquest dilluns que el 85% dels esdeveniments i congressos que s'havien de celebrar aquestes setmanes de pandèmia a Catalunya s'estiguin ajornant "després de l'estiu" i ha assegurat que la Generalitat confia que es recuperin les pèrdues dels últims mesos. A més, ha subratllat que es destinaran 2.500 euros a empreses petites del sector turístic que necessitin aquest coixí per no fer fallida. En total, s'hi destinaran 2 milions d'euros a aquestes empreses.

L'agricultura és un altre dels sectors que preocupa el Govern. Budó ha explicat que necessitaran 25.000 persones per a la campanya de recollida de la fruita dolça. "Ha estem treballant per garantir que la campanya es pugui tirar endavant", ha afirmat. "Ara és el moment de cuidar la nostra pagesia i comprar producte de proximitat", ha dit, i ha afirmat que "és un espai que caldrà actuar amb rapidesa i flexibilitat quan se superi aquesta situació".

Buch insisteix amb l'ús de mascaretes

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha insistit que la població ha de mantenir les distàncies de seguretat, rentar-se molt bé les mans i fer servir mascaretes per tapar-se la boca i el nas. "En cas que no hi hagi, cal fer servir altres barreres de protecció per evitar que el patogen salti d'un cos a un altre", ha assegurat. Buch ha remarcat que l'única vacuna que existeix ara per ara és la responsabilitat dels ciutadans i el confinament "per solidaritat amb els altres i amb el sistema sanitari".

Sobre l'aixecament del confinament de la conca d'Òdena, que ara passarà a seguir les mateixes recomanacions i restriccions que la resta de Catalunya, Buch ha informat que es mantindran alguns patrullatges preventius "com ja es fa" arreu del país amb el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra.