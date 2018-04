Graven a la costa del Garraf les primeres imatges d'unes balenes alimentant-se a la superfície

El passat dijous 5 d'abril, un equip científic de l'Associació EDMAKTUB va aconseguir enregistrar unes imatges inèdites fins ara: dos balenes alimentant-se a la superfície del mar, molt a prop de la costa del Garraf. Els dos exemplars són balenes de l'espècie rorqual comú (Balaenoptera physalus), també conegudes com a balenes d'aleta. Es tracta d'una espècie en perill d'extinció que viu en mar obert i a poca profunditat, però que de forma esporàdica també apareix en zones costaneres amb aigües temperades i fredes.

En el vídeo, gravat des de l'aire, s'albira com les balenes acceleren fins a prendre certa velocitat, alhora que giren i obren la seva gegantina boca per empassar-se el krill, els petits crustacis que constitueixen la seva dieta bàsica. En el procés, aquests gegants del mar atrapen diverses tones d'aigua, que fan passar a través de les barbes (dins la boca) per agafar l'aliment i després expulsen per la boca. A les imatges es veu també com aquests mamífers inflen el seu cos des de la mandíbula dins al ventre, per després contraure els músculs i expulsar l'aigua sobrant.

L'Associació EDMAKTUB estudia a través del Projecte Rorqual aquesta espècie de balenes migratòries, que poden arribar als 24 metres de longitud, així com les condicions oceanogràfiques que fan possible la seva presència. L'entitat fa sis anys que recull informació sobre el comportament de la població de rorquals que, de febrer a maig, visiten les costes de la mediterrània des de l'Atlàntic per alimentar-se.

El Projecte Rorqual és una iniciativa pionera a Catalunya i incorpora tècniques d'investigació noves, com l'ús de drons per a la captació d'imatges i recollida de mostres. Els científics han pogut demostrar gràcies a aquestes proves que el mar catalanobalear és una zona d'alimentació per a aquestes balenes; que fins ara es pensava que només hi estaven de pas.