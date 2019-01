La Guàrdia Civil retira més de 1.700 joguines perilloses que es venien a Barcelona i Badalona

La Guàrdia Civil ha retirat del mercat 1.757 joguines perilloses, procedents del contraban i presumptament falsificades, que es venien en tres establiments de Badalona, en sis quioscs de premsa i en tres basars xinesos de Barcelona. La intensificació de les inspeccions durant la campanya de Nadal ha permès decomissar aquestes joguines "de molt mala qualitat" que podien suposar un perill per a consumidors i usuaris al no complir la normativa de seguretat establerta per la Unió Europea. Cap dels titulars dels comerços ha pogut aportar documentació que demostri l'entrada legal dels productes a l'estat espanyol, i per això també se'ls imputa el presumpte delicte d'infraccions administratives per contraban.

Entre els productes comissats hi ha 718 boles LOL Surprise, a més de 333 paquets de cromos Fornite, 155 paquets de cromos i cartes de Pokémon, 128 Cry Babies, 143 ninots del Fornite, 10 joguines de la marca Cat Noir, 14 joguines Distaoella, 6 joguines de la marca Santoro London, 200 micos Findelings, 5 motxilles de Spiderman, 6 joguines de la Peppa Pig, 5 joguines més de la marca Pop i 26 clauers de la marca Fornite.

Arran d'aquestes actuacions, dues persones, un home i una dona d'origen xinès, estan sent investigats per la presumpta comissió d'un delicte contra la propietat industrial. També es s'han instruït diverses actes per infraccions administratives sobre seguretat en les joguines i un total d'onze denúncies per contraban.