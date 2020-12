Guàrdies civils ballant al ritme de 'Jerusalema': aquest és el vídeo de TikTok que ha desfermat la polèmica al cos armat

El vídeo musical que ha triomfat a la xarxa i que ha desfermat la polèmica a la Guàrdia Civil comença amb un membre de l'institut armat fent guàrdia a la porta de la Prefectura de Biscaia. Durant uns segons, l'home només mou el peu dret al ritme d'una cançó que comença a sonar, però el vídeo de seguida s'anima. A continuació, comencen a aparèixer grups de guàrdies civils que ballen coordinats al ritme de Jerusalema, l'èxit en zulu de Master KG i Nomcebo que s'ha convertit en un himne d'esperança en temps de pandèmia arreu del món. A YouTube ja suma 230 milions de visites i és número 1 a Alemanya i a la llista de Los 40.

Els protagonistes apareixen tota l'estona uniformats i executen la coreografia en diferents escenaris: ara dalt d'un vaixell a alta mar, ara a la terminal d'un aeroport, ara en un heliport. En total, el vídeo dura menys d'un minut i aparentment no té cap malícia. De fet, l'ha penjat la mateixa Guàrdia Civil al seu compte oficial de la xarxa social TikTok –l'últim crit juvenil–, com han fet milers d'usuaris que últimament també s'han gravat ballant aquesta mateixa melodia (entre d'altres, el mateix president sud-africà). Ara bé, la publicació no ha caigut gens bé en certs sectors de l'institut armat.

L'associació professional que més ha carregat contra aquest muntatge musical ha sigut l'anomenada Unió d'Oficials: "Assistim últimament a un espectacle vergonyós a la xarxa social TikTok", ha dit en referència a la publicació dels seus companys. En un comunicat ha afegit que "no val tot per estar en primer pla", i menys si és "a costa de la imatge de la Benemérita que s'han guanyat a pols tots els guàrdies civils". L'agrupació critica especialment que els impulsors del vídeo apareguin amb l'uniforme reglamentari: "Volem traslladar la vergonya que ens estan fent arribar molts membres de la Guàrdia Civil davant els esdeveniments que estan tenint lloc a la xarxa social TikTok. Ens referim a l'ús de l'uniforme que estan fent algunes persones per pujar vídeos que no tenen res a veure amb la difusió de la feina de la Guàrdia Civil". Vídeos musicals que, es queixen, no busquen en cap cas "la bona imatge del cos".

“Nunca se entregará por los caminos a cantos, ni distracciones impropias del carácter y posición que ocupa. Su silencio y seriedad deben imponer más que sus armas”. Artículo 14 de la Cartilla de la @guardiacivil. pic.twitter.com/RnCAS6Xbzo — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 1, 2020

Un manament del 1844

L'associació, però, va més enllà i cita el seu fundador per justificar el seu rebuig davant de publicacions com aquesta. El Duc d'Ahumada va dir, en la cartilla fundacional del cos, que va néixer el 28 de març del 1844, el següent: "Mai s'entregarà pels camins o cants ni distraccions impròpies del caràcter i posició que ocupa. El seu silenci i serietat han d'imposar-se més que les seves armes".

La Unió d'Oficials no ha sigut l'única associació professional que s'ha pronunciat en contra d'aquest vídeo de TikTok. La mateixa Associació Espanyola de Guàrdies Civils també ha alertat que la imatge del cos armat pot quedar "tocada" per l'ús de l'uniforme que han fet "alguns guàrdies en determinades xarxes socials". L'AEGC assenyala la mateixa direcció general del cos, que, diuen, ha donat via lliure al que han titllat d'"abús" en el seu ànim de "modernitzar digitalment" la institució.

També s'ha pronunciat en termes semblants l'Associació Pro Guàrdia Civil, l'APROGC, que assegura que expressions com aquesta "falten al respecte" al seu uniforme i els fa "més vulnerables" quan estan de servei. "Els carrers no es patrullen amb uns balls de TikTok", han sentenciat via Twitter.

Faltar el respeto a nuestro uniforme nos hace más vulnerables cuando prestamos servicio. Nos protege como agentes de la autoridad. La calle no se patrulla con “bailecitos” de TikTok.

Tu uniforme somos todos, respétanos. #HablandoCLARO🇪🇸 pic.twitter.com/V1isej2dqK — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) November 30, 2020

El president sud-africà també la balla

L'èxit de Jerusalema s'ha escampat des de Sud-àfrica, on Master KG i Nomcebo la van escriure a finals de l'any passat com un himne religiós. Però, durant el dur confinament de la primavera –hivern austral–, la cançó es va convertir en un crit d'esperança i unitat del país. De seguida va creuar fronteres a altres països africans i al Regne Unit, sobretot aplaudida per la nombrosa diàspora africana. El ritme i sobretot la coreografia que acompanya la cançó l'han fet molt popular, fins al punt que el mateix president sud-africà, Cyril Ramaphosa, va animar la ciutadania i els seus propis ministres a afegir-se al repte de ballar al so de la música seguint la iniciativa de les xarxes #JerusalemaChallange. A la crida s'han apuntat també policies, bombers, professors i els seus alumnes, metges i sanitaris o investigadors, que aprofitaven el protagonisme per conscienciar a mantenir la distància i la higiene contra el coronavirus.