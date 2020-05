“Hem de seduir el turista que no necessita avió”

La ciutat de Barcelona es prepara per arrencar l’estiu sense turistes i amb la previsió que la situació no comenci a acostar-se a la normalitat fins a la campanya de Nadal. La prioritat del sector serà ara atraure el visitant local per intentar minimitzar els danys. “Haurem de seduir el visitant que arriba sense avió, i això inclou el mercat català, l’espanyol i també el del sud de França”, remarca el regidor de Turisme, Xavier Marcé, que avança que, de la mà de Turisme de Barcelona, estan treballant en tres campanyes de promoció lligades a les fases de desconfinament. La primera, que començarà ja aquesta setmana amb la unificació de les regions sanitàries de Barcelona i l’àrea metropolitana, posarà en relleu atractius gastronòmics, culturals i comercials de la ciutat. La idea serà fomentar el consum local i buscar la complicitat dels veïns per reflotar el teixit comercial.

De cara a mitjans de mes, i si la ciutat continua avançant en el desconfinament, començarà a ampliar-se el focus i es llançarà la campanya pensada per al turisme de proximitat, el que no necessita l’avió. Marcé remarca que serà un estiu de “molta competència” entre destins urbans com Barcelona, Madrid, Sevilla o València i que el que es buscarà és fer ressaltar atractius de Barcelona que puguin atraure els visitants que ja coneixen la ciutat. És a dir, anar més enllà de la Sagrada Família, el centre i el Parc Güell. Es confia en propostes culturals com les del Festival Grec, que es manté tot i adaptar-se a les noves limitacions.

La recuperació del turisme internacional -que és a qui s’adreçarà la tercera campanya- estarà condicionada al fet que es reprengui el trànsit aeri, però el regidor confia que la cosa es pugui començar a estabilitzar de cara a la tardor, quan hi ha previst un programa de fires -com Alimentaria- que no s’han anul·lat. El ritme estarà subjecte a l’evolució de les dades sanitàries.

La recuperació s’albira de cara a la campanya de Nadal, que es reforçarà com un “estímul” econòmic per a la ciutat. “La campanya de Nadal és on totes les previsions diuen que es pot començar a recuperar certa normalitat”, apuntava la setmana passada el responsable de l’àrea econòmica, el socialista Jaume Collboni.

Estímul nadalenc

L’any passat, de fet, ja es va treballar per projectar la ciutat enfora aprofitant les festes nadalenques amb noves propostes com el bus nocturn per recórrer espais il·luminats, i aquest any la previsió és doblar l’aposta.

De moment, el consistori considera “precipitat” xifrar els efectes que tindrà per a la ciutat l’absència de turistes, però des del sector ja apunten que la baixada podria superar el 60%.