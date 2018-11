L'ICS i Metges de Catalunya arriben a un acord i el sindicat desconvoca la vaga d'atenció primària

Acord. Al cap de quatre dies de vaga, l'ICS i Metges de Catalunya han arribat a un acord aquest vespre i el sindicat ha desconvocat la vaga. Després de reunions "discretes" entre representats de l'ICS i Metges de Catalunya, aquest vespre els dos actors s'han tornat a reunir "d'urgència" a la seu del departament de Treball per enllestir un acord que ha acabat aturant la vaga de professionals de l'atenció primària. Les últimes hores les dues parts ja havien anunciat que l'acord estava a prop i que anaven "ben encaminats". L'aturada de la sanitat concertada, però, es manté, perquè no eren a la taula de negociació.

De fet, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat durant la seva intervenció a ' La Nit de l'ARA' que l'acord era "a prop". "Sé que som molt a prop d'un acord després d'hores i hores de negociació", ha assegurat. Després de la reunió, el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per valorar la reunió d'aquest vespre. "Ha sigut una negociació i una mobilització llarga, però aquest acord demostra que la millor manera d'afrontar els conflictes és a través de la mediació", ha defensat. El conseller també ha fet un tuit per valorar l'acord.

Després de 4 dies de negociacions finalment l' @icscat i el sindicat de @metgescatalunya han arribat a un acord que s'està signant en aquests moments. La mediació de @treballcat i la voluntat de les dues parts ha permès l'acord. — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) 29 de novembre de 2018

Augment dels metges per contractar: de 201 a 250

Entre les mesures que han acordat els dos sindicats hi ha un augment dels metges que es contractarà. L'ICS havia proposat contractar-ne 201, però finalment han acordat augmentar la xifra fins a 250. "Estem molt satisfets amb l'acord, que aborda quasi tots els punts plantejats per Metges de Catalunya que eren el motiu d'aquesta vaga", ha explicat la membre del comitè de vaga del sindicat, Carolina Roser. Així, la reducció de la sobrecàrrega de feina es farà a través de diverses mesures: la contractació d'un mínim de 250 metges de primària, el temps mínim de 12 minuts per visita presencial, 6 minuts per les no presencials i 45 minuts de visita a domicili, i l'autogestió dels professionals per organitzar-se segons les necessitats de la seva població.

Segons Roser, l'ICS s'ha compromès a donar "molta autonomia als professionals perquè s'organitzin la feina". "Hem trobat la manera que no hi hagi una sobrecàrrega de feina per als professionals i que s'atenguin les necessitats de la població", ha argumentat Roser. El sindicat ha acceptat totes les propostes que va fer l'ICS aquest dimecres i han acordat que es constituiran comissions per fer el seguiment de les mesures proposades per l'ICS aquest dimecres.

S'ha renunciat, però, a limitar per decret a 28 el nombre de visites diàries. Segons Roser, a la pràctica, amb l'aplicació d'aquestes mesures els metges tindran "unes 25-30 visites diàries" presencials. Una de les principals demandes de Metges de Catalunya era la limitació de visites per facultatiu, que el sindicat xifrava en un màxim de 28. L'ICS, però, no ho acceptava.

540x306 Representants de Metges de Catalunya arribant a la reunió a la seu del departament de Treball Representants de Metges de Catalunya arribant a la reunió a la seu del departament de Treball

Ahir l'ICS va anunciar una injecció de 100 milions d'euros per reduir la pressió assistencial a l'atenció primària. Els diners han de servir per reduir la sobrecàrrega de treball, millorar les condicions laborals i l'autogestió dels centres. Salut volia destinar 14 milions d'euros a contractar més metges i doblarà el pressupost destinat a cobrir baixes i vacances, que passarà d'11 a 22 milions d'euros. En total, 36 milions d'euros per reduir la sobrecàrrega laboral.

Argimon assegura que l'acord permet reduir la sobrecàrrega assistencial

"El que permet l'acord és preservar el model, dotar els professionals de més autogestió i reduir la sobrecàrrega laboral", ha expressat el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, després de la reunió. "Demà els CAP tornaran a la seva activitat habitual, i agraïm a la població la seva comprensió", ha afegit. Dilluns mateix l'ICS ja parlarà amb els directors dels centres per fer el repartiment de les càrregues de treball en funció de la població de cada CAP.