Identificats per ser negres: el racisme quotidià

SOS Racisme ha presentat el seu informe anual del 2017, en el qual denuncia de nou les identificacions policials per perfil ètnic. Unes identificacions que tenen com a únic argument el color de pell de la persona a la qual s'atura i que suposen una “porta d'entrada” a vulneracions de drets més greus, segons la coordinadora de la campanya 'Pareu de parar-me' de l'ONG, Mònica López. L'informe reflecteix que la majoria de discriminacions racistes ateses per SOS Racisme (29) tenen relació amb cossos policials i d'aquestes el 8% són identificacions per raó de raça. López, però, explica que se n'han produït moltes més amb total seguretat. De fet, la coordinadora de la campanya explica que moltes víctimes d'agressions que recorren a SOS Racisme han patit prèviament identificacions discriminatòries que no han denunciat.

Més enllà de les xifres, cada dia hi ha persones que són aturades per la policia pel fet de no ser blanques, com Mohamed Deme, Mahbubur Abbas o Zeshan Muhammad.

"Patim el racisme cada dia"

A Deme el va aturar la Guàrdia Civil a l'aeroport del Prat, a Abbas la Policia Nacional al Raval de Barcelona i Muhammad va ser detingut pel mateix cos policial al centre de la ciutat. Cada cas va ser diferent però en tots tres el motiu de la identificació va ser el seu color de pell. "Em van parar per comprovar el meu permís de residència. Per què cal aturar les persones sense papers? Això no és cap crim", reivindica Abbas. Deme critica la policia però també el comportament de la societat. "Si em paren al carrer, la gent pensarà automàticament que he robat. La policia té molt poder i la gent pensa que és normal el que fan", considera. Tot i això, ha viscut excepcions, com un dia que va ser interceptat per tres agents de paisà. "Diverses persones van preguntar-los per què m'havien retingut i no van saber què dir", relata.

D'altra banda, tots dos assenyalen que no només pateixen racisme institucional. "Vivim el racisme cada dia, com quan la gent aparta les seves bosses perquè creuen que els hi robaràs", exposa Deme. "Quan estic a les escales mecàniques del metro sempre deixo molt espai entre la persona de davant meu i jo perquè no pensi que li vull robar", diu Abbas.

Denúncies i educació

"La majoria de vegades no serveix de res denunciar les identificacions", lamenta Deme, que ha vist arxivada la seva denúncia pels fets a l'aeroport del Prat. Tot i això, defensa la importància de conèixer els propis drets, igual que Abbas. "Quan em van aturar no sabia que podia denunciar-ho", recorda.

Finalment ho va fer, igual que Zeshan Muhammad, la denúncia del qual ha arribat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que ara investiga l'Estat. El govern espanyol ha de respondre si la policia va discriminar-lo quan va ser identificat i detingut. També si les autoritats van fallar a l'hora d'investigar les possibles motivacions racistes de la identificació, que en cas de considerar-se provades suposarien una vulneració del Conveni Europeu de Drets Humans. Muhammad celebra que la seva denúncia hagi arribat al TEDH, però creu que "als tribunals no trobarem justícia per a tots". En aquest sentit, Muhammad veu en l'educació la millor eina per lluitar contra el racisme. "Tots hem de fer un esforç de coneixement mutu. Ens volen dividits per mantenir l'statu quo", diu. Abbas ho comparteix i creu que el racisme anirà a menys. "Qui hagi conviscut amb persones d'altres cultures no renunciarà a portar fills a una escola amb immigrants, per exemple", vaticina. En canvi, en Deme és pessimista: "Cada cop hi ha més gent racista i nosaltres estem pitjor", conclou.